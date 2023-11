Opłata za abonament za telefon, internet, telewizję… możemy tak wymieniać dalej. Niestety, wszystko trzeba uregulować na czas. Jeśli wysokość twoich rachunków co miesiąc przyprawia cię o ból głowy, stres i nerwy, to znaczy, że najwyższy czas to zmienić. A może przepłacasz za usługi? Pewnie tak jak my, oglądając telewizję, czy buszując w internecie ciągle trafiasz na różne promocje. Aż grzech z nich nie skorzystać tym bardziej, że dodatkowa gotówka zawsze się przyda. Zatem zapomnij o przepłacaniu i dowiedz się, jak możesz zaoszczędzić. Okazuje się, że jest to łatwiejsze niż mogłoby ci się wydawać. Poznaj zalety kalkulatora korzyści w ofercie Orange Love dostępnej na www.orange.pl/love!

Reklama

Tylko minuta dzieli cię od oszczędzania

iStock

Słyszałaś kiedyś o kalkulatorze korzyści? Może do tej pory oszczędzanie na rachunkach wydawało się być zdecydowanie nierealne, jednak Orange postanowił to zmienić. W efekcie powstał kalkulator korzyści, dzięki któremu można szybko sprawdzić, ile zyskamy wybierając pakiet Orange Love. Jak to zrobić? Wystarczą 3 proste kroki. Wejdź na stronę kalkulatora korzyści i wybierz dwie lub cztery usługi, np. internet domowy oraz abonament komórkowy, telefon stacjonarny. Następnie, wpisz dotychczasowe opłaty, jakie ponosisz za swoje usługi telekomunikacyjne, świadczone przez różnych dostawców. Na koniec, kliknij „Dalej”, aby otrzymać podsumowanie obecnych miesięcznych kosztów, jakie ponosiłbyś w Orange Love oraz kwotę oszczędności w skali roku. Prawda, że proste? Cały proces zajmuje dosłownie minutę!

Poznaj Orange Love

To unikatowy pakiet usług dla domu, który w najbogatszej wersji zawiera aż 4 usługi. Znajdziesz w nim:

szybki domowy internet , także światłowodowy o prędkości nawet 1 Gb/s, z nowoczesnym modemem FunBox 3.0 w pakiecie, zapewniającym szybkie Wi-Fi w całym domu;

, także światłowodowy o prędkości nawet 1 Gb/s, z nowoczesnym modemem FunBox 3.0 w pakiecie, zapewniającym szybkie Wi-Fi w całym domu; abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 5GB danych (3,22 GB w roamingu w UE);

oraz pakietem 5GB danych (3,22 GB w roamingu w UE); telewizję z ponad 100 kanałami dla całej rodziny , także w jakości 4K i możliwością dokupienia kolejnych (m.in. paczka kanałów Polsatu, HBO, Canal+ i wiele innych);

, także w jakości 4K i możliwością dokupienia kolejnych (m.in. paczka kanałów Polsatu, HBO, Canal+ i wiele innych); telefon domowy z nielimitowanymi rozmowami na numery stacjonarne w Polsce, UE, USA i Kanadzie (oraz komórkowe w USA i Kanadzie).

Mat. prasowe

To wszystko za jedyne 99,99 zł! Ale Orange Love to nie tylko niska cena. Dodatkowo, otrzymasz nowego Samsunga Galaxy S8 lub LG V30 w promocyjnej ofercie. Zakup możesz rozłożyć na 36 rat po 69 zł miesięcznie. A jeśli chcesz sprawić niespodziankę bliskiej osobie, dokup do Orange Love kolejne abonamenty. Za każdy zapłacisz jedyne 19,99 zł, a otrzymujesz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu UE. Do każdego abonamentu Orange poleca Huawei Mate 10 Lite dual SIM za 29 zł miesięcznie.

Brzmi zachęcająco?

Teraz już wiesz, jak można w prosty sposób zaoszczędzić.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Orange