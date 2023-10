Od roku 2012 jest jednym z największych na świecie producetów urządzeń telekomunikacyjnych, a także znaczącym w skali światowej producentem sprzętu i rozwiązań informatycznych – mowa o marce Huawei, która nie przestaje się rozwijać. Kiedy w 2019 roku zaczęła rozwijać Huawei Mobile Services wszystko wskazywało na to, że to kolejny sukces. Rzeczywiście, przez dwa kolejne lata autorski system, w który wyposażone są najnowsze smartfony Huawei, rozwija się coraz prężniej – w Polsce ID Huawei ma już 2.4 miliona użytkowników, a liczba stale rośnie.

Reklama

Co przekonuje nowe osoby do kupna smartfonów Huawei? Przyjazny ekosystem, który cieszy ich intuicyjnymi rozwiązaniami - łatwością, z jaką mogą korzystać ze wszelkim udogodnień pomiędzy swoimi urządzeniami oraz bogactwem aplikacji, których pobieranie to czysta przyjemność (nierzadko ulepszona o dodatkowe benefity i niespodzianki!).

Co oferuje Huawei Mobile Services?

Ten ekosystem to przede wszystkim bezpieczeństwo danych i urządzeń, wygoda z jaką można korzystać z wielu funkcji oraz łatwość obsługi, która od pierwszego użycia staje się przyjemnością.

ECS

Dzięki ID Huawei masz możliwość z korzystania z dowolnego adresu e-mail skojarzonego z kontem Google czy Facebookiem. Oznacza to, że wszystkie dane znajdą się w kilka chwil na twoim smartfonie, a komunikacja pomiędzy nim a innymi urządzeniami będzie bezproblemowa dzięki intuicyjnej chmurze Huawei Drive. Dzięki niej zrobisz również backup, korzystając na wszystkich urządzeniach z tego samego ID Huawei.

Wygodna przeglądarka Petal Search w ekosystemie Huawei pełni funkcję osobistego doradcy. Dzięki dużej liczbie wskazówek, z łatwością znajdziesz to, czego w danej chwili potrzebujesz. Dotyczy to również ofert zakupowych czy wyszukiwania najlepszych, lokalnych atrakcji.

ECS

Twój smartfon jako źródło rozrywki? Nic prostszego! Dzięki AppGallery, umożliwiającej dostęp do aplikacji od lokalnych i globalnych dostawców, twój telefon stanie się świetnym towarzyszem codziennych wyzwań i podróży. Dodatkowo wszystkie aplikacje zaktualizujesz w prosty sposób w jednym miejscu, bez problemu za nie zapłacisz, a także odbierzesz prezenty przygotowane specjalnie dla użytkowników Huawei.

Dzięki aplikacjom systemowym Huawei Mobile Services smartfon będzie służył ci nie tylko do rozrywki - stanie się też wygodnym narzędziem pracy. Spotkania online? Przesyłanie plików i szybka komunikacja z twoim teamem? Teraz to nie problem, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

ECS

Brzmi ciekawie? Ekosystem Huawei Mobile Services oferuje znacznie więcej! By sprawdzić wszystkie możliwości, warto sięgnąć po jeden ze smartfonów Huawei. Świetny design i parametry telefonu idealnie współgrają z nowoczesnym i intuicyjnym systemem operacyjnym. Szansa na to pojawi się już 21 października - wtedy właśnie marka wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon z serii Nova!

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei