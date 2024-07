Która z nas nie marzy o gęstych i długich rzęsach? Niestety, nie każda może się takimi pochwalić. Są jednak na to sposoby!

Podstawowym narzędziem do uzyskania oszałamiającego "oka" jest dobry tusz. W zasadzie w każdym przedziale cenowym znajdziecie pogrubiające, wydłużające i podkręcające mascary. Ciekawą pozycją na rynku jest tusz od Diora DiorShow Extase. Jako jeden z niewielu wypełnia rzęsy od zewnątrz i od wewnątrz. Tusz ten nie tylko dodaje objętośc stwarzając efekt sztucznych rzęs, ale również je ochrania. SR38 - Opatentowany Ceramid - chroni rzęsy i odbudowuje, przez co po każdym użyciu rzęsy stają się one mocniejsze i pełniejsze.

Marki kosmetyczne prześcigają się w preparatach na porost rzęs. Jednym z nich jest serum reaktywujące rzęsy na noc od L'Oreal Paris. Jego formuła oparta jest na koncentracie składników czynnych stosowanych do tej pory w pielęgnacji włosów: argininie, prowitaminie B, serynie i kwasie glutaminowym. To połączenie ma za zadanie reaktywować `śpiące` rzęsy, wzmocnić je, odbudować i zmniejszyć ich wypadanie. Producent zapewnia, że po czterech tygodniach regularnego stosowania, rzęsy stają się dłuższe, gęstsze, mocniejsze i rzadziej wypadają.

Żaden tusz ani odżywka nie pomoże jeśli będzie brakować nam witamin. Na rzęsy działają preparaty witaminowe stosowane przy kuracji w celu wzocnienia skóry, włosów i paznokci. Istotny jest również cynk. Jego niedobór wpływa na nadmierne wypadanie włosów. Ponieważ nasza dieta jest bardzo uboga w ten składnik warto uzupełniać go w postaci tabletek.

Kolejnym "wzmacniaczem" jest stary i sprawdzony olejek rycynowy. Doskonale odżywia i pielęgnuje włosy, brwi i rzęsy. Pamiętaj by być ostrożną podczas nakładania - olejek może podrażniać oczy!. Najlepiej będzie nakładać go starą szczoteczką od tuszu.

Jeśli jednak nie masz ochoty stosować się do czterech powyższych punktów, możesz mieć spektakularne rzęsy i to zaraz! Firmy kosmetyczne mają bogatą ofertę sztucznych rzęs. Możesz dokleić je w całości, lub dodać kilka kępek. Pamiętaj, że nie należy nosić ich dłużej niż jeden wieczór. Jeśli jednak zależy Ci by taki efekt utrzymał się dłużej, możesz wybrać się na przedłużanie rzęs przez fachowca. Metoda ta polega na doklejeniu jedwabno-poliestrowych sztucznych rzęs do każdego z naturalnych włosków. Doklejone rzęsy wypadają w tym samym tempie, co naturalne. Aby cały czas cieszyć się pięknym spojrzeniem musisz uzupełniać je co 3-4 tygodnie.

Zobacz, jak długie i gęste rzęsy mogą dodać uroku i seksapilu na przykładzie Evy Longorii! W najnowszym numerze Flesza zobaczysz jak zrobić złoty makijaż, którego podstawą są właśnie sztuczne rzęsy.





