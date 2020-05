Powstanie trzecia seria "Zawsze warto"? Te wyniki mogą przesądzić o wszystkim! 

W sieci pojawiły się wyniki oglądalności drugiego sezonu "Zawsze warto"! Czy te wyniki zdecydują o przyszłości produkcji?

Druga seria "Zawsze warto" zakończyła się w minioną środę 20 maja. Od tamtej chwili wszyscy fani z pewnością zastanawiają się, czy wkrótce powstaną nowe odcinki serialu. Niestety, ostatnio nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że produkcja została zawieszona na czas nieokreślony. Później w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl potwierdziła to Nina Terentiew. Dyrektor programowa Telewizji Polsat zdradziła, że w najbliższym czasie Polsat nie planuje produkcji trzeciego sezonu "Zawsze warto".

Teraz w sieci pojawiły się wyniki oglądalności serialu, które mogą przesądzić o jego dalszych losach...

Wyniki oglądalności "Zawsze warto"

Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl, drugi sezon "Zawsze warto" oglądało średnio 843 tysiące widzów! Jak zauważa portal, w porównaniu do pierwszego sezonu serial gromadził przed telewizorami o 31 tysięcy osób więcej. Niestety, pomimo lepszych wyników oglądalności Polsat w czasie nadawania "Zawsze warto" zajmował czwarte miejsce na rynku telewizyjnym. Miejsce pierwsze należało do TVP2, drugie do TVN, trzecie do TVP1, a czwarte właśnie do Polsatu.

Co ciekawe, serial "Zawsze warto" był prawdziwym hitem w serwisie Ipla. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl drugi sezon produkcji był na drugim miejscu pod względem najchętniej oglądanych- pierwsze miejsce należało do serialu "Przyjaciółki".

Myślicie, że wyniki oglądalności przesądzą o dalszych losach serialu "Zawsze warto"? Chcielibyście zobaczyć nowe odcinku produkcji z udziałem Weroniki Rosati, Julii Wieniawy i Katarzyny Zielińskiej?

Zobacz także: QUIZ! Jak uważnie oglądałaś drugi sezon "Zawsze warto"?! Sprawdź się!

Drugo sezon "Zawsze warto" oglądało średnio 843 tysiące osób.

mat. prasowe

Niestety, wciąż nie wiadomo czy powstanie kolejny sezon serialu.