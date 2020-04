Będzie kolejna część "Kogla Mogla"! Ilona Łepkowska zdradziła, kiedy mogą ruszyć zdjęcia! Kto zagra?

Ale wiadomość! Ilona Łepkowska potwierdziła, że powstanie kolejna część "Kogla Mogla"! Okazuje się, że już wkrótce mogą ruszyć zdjęcia na planie czwartej odsłony kultowego filmu. Dlaczego Ilona Łepkowska zdecydowała się napisać scenariusz do "Kogla mogla 4" i czy w produkcji wystąpią aktorzy z poprzednich częsci hitu?

Sprawdźcie, co zdradziła w najnowszym wywiadzie!

Trzecia część "Kogla mogla" weszła do kin na początku 2019 roku - film po trzydziestu latach od premiery hitu "Galimatias" znów okazał się hitem! Najnowsza produkcja przyciągnęła tłumy fanów, którzy czekali na dalsze losy Kasi Solskiej i jej rodziny.

Jakiś czas temu pojawiły plotki, że wkrótce powstanie również czwarta część "Kogla Mogla". Teraz Ilona Łepkowska w rozmowie z portalem plejada.pl potwierdziła, że napisała już scenariusz filmu.

To oczywiste, że gdy film odnosi sukces, to chce się go kontynuować. A trzecia część "Kogla-mogla", której zrobienia podjęłam się po 30 latach przerwy, niezależnie od ocen, była w kinach najpopularniejszą polską produkcją zeszłego roku. No więc Tadeusz Lampka namawiał mnie, żebym napisała scenariusz czwartej części - zdradziła w rozmowie z plejada.pl.