1 z 7

WOW! Na ten news czekaliśmy od lat! Powstaje druga część świątecznego hitu - "To właśnie miłość"! Film, w którym zagrali m.in. Hugh Grant, Colin Firth czy Keira Knightley miał swoją premierę aż 14 lat temu! To wtedy wszyscy zakochali się w tym uroczym filmie, w którym przeplatają się historie kilku bohaterów. Od tamtego czasu seans "To właśnie miłość" jest dla wielu osób jednym z punktów obowiązkowych w każde święta Bożego Narodzenia. Teraz mamy jednocześnie dobrą i złą wiadomość dla fanów "To właśnie miłość". Zaczniemy od tej dobrej - powstaje druga część filmu z oryginalną obsadą, która będzie miała swoją premierę już 24 marca 2017 roku, ale... zła wiadomość jest taka, że film będzie trwał tylko 10 minut! Nie będzie to pełnometrażowa produkcja, a tylko 10-minutowy film, który zrealizowany zostanie dla organizacji charytatywnej Red Nose Day.

Nigdy nie marzyłem o napisaniu drugiej części "To właśnie miłość", ale pomyślałem, że byłoby fajnie zrobić 10-minutowy filmik i sprawdzić, co wszyscy teraz porabiają. Z kim czas obszedł się najłagodniej? Zgaduję, że to ważne pytanie...a może odpowiedź jest oczywista, Liam? Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni, że wielu aktorów z obsady filmu może wziąć udział w jego kontynuacji. Będzie to na pewno bardzo nostalgiczna chwila wrócić i odtworzyć swoje postaci po 14 latach - powiedział reżyser i scenarzysta "To właśnie miłość" Richard Curtis, a jego wypowiedź przytacza Theguardian.com.

Cieszycie się, że poznacie dalsze losy bohaterów "To właśnie miłość"? ZOBACZ: "To właśnie miłość", "Listy do M.", "Holiday" - kochasz filmy świąteczne? Sprawdź się w naszym quizie! Pytanie nr. 3 tylko dla uważnych widzów!