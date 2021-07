Powstaje film o Robercie Lewandowskim! Zobaczymy w nim Anię, Klarę i Laurę. W jakiej roli?

To już oficjane! Wiosną 2022 roku będzie można obejrzeć film dokumentalny o życiu i karierze Roberta Lewandowskiego! Początkowo będzie on dostępny wyłącznie dla abonentów Amazon Prime Video, która zajmuje się produkcją. Jak udało sie dowiedzieć Party.pl, zdjęcia do filmu ruszyły na początku wakacji i potrwają do stycznia przyszłego roku. Kamery będą towarzyszyły Robertowi w najważniejszych miejscach, z którymi był związany. Producenci zawitają m.in. do rodzinnego miasta Lewandowskiego – Leszna. Sam kapitan polskiej reprezentacji jest bardzo podekscytowany tym projektem. Co więcej, widzi w nim też pewną misję.

"Chciałbym, żeby ten dokument stał się inspiracją dla dzieciaków, które marzą o osiągnięciu czegoś wielkiego, ale nie do końca w siebie wierzą", mówi Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski zagra w filmie z żoną Anną Lewandowską i córkami?

Czego po filmie mogą się spodziewać fani Lewandowskiego? Z pewnością unikalnego spojrzenia na karierę i życie prywatne zawodnika. Dzięki dokumentowi będą mogli przeżyć historię młodego chłopaka z Leszna, który mimo wyboistego początku kariery i różnych niepowodzeń został jednym z najlepszych na świecie piłkarzy swoich czasów. Lewy sam podkreśla, że będzie to historia oparta na faktach, bez żadnego filtra!

"Pomysł na ten film jest nieoczywisty, dlatego zdecydowałem się na jego realizację. To będzie historia wzlotów i upadków, momentów siły, ale i chwil słabości. Bez upiększania – tak jak było naprawdę. Film przedstawi wiele nieopowiedzianych wcześniej historii z mojej kariery, które z pewnością zainteresują fanów piłki nożnej. Mam jednak nadzieję, że widzowie, którzy nie śledzą rozgrywek piłkarskich również z zainteresowaniem obejrzą ten film", mówi Robert Lewandowski.

Co ciekawe w dokumencie oprócz Roberta Lewandowskiego zobaczymy też jego najbliższych przyjaciół i rodzinę. Pojawią się w nim także trenerzy, koledzy z drużyny i futbolowi rywale. Nie zabraknie w nim ciepłych, rodzinnych wątków, bo dużą rolę w filmie odegra też żona piłkarza, Anna Lewandowska. Przed kamerami Ania opowie m.in. jak wygląda życie u boku jednego z najsłynniejszych piłkarzy na świecie, ich codzienność i czas spędzony z córeczkami: Klarą i Laurą.

Dla Roberta Lewandowskiego rodzina zawsze jest najważniejsza, dlatego naturalnym jest, że zarówno Ania Lewandowska jak i najbliższe osoby z rodziny pojawią się w tak dużej i ważnej produkcji – mówi w rozmowie z Party.pl Monika Bondarowicz, menadżerka piłkarza.

Co ciekawe, o prawa do ekranizacji historii Roberta Lewandowskiego ubiegało się czterech największych światowych dostawców. Proces wyboru trwał ponad 6 miesięcy, jednak ostatecznie Robert zdecydował się na współpracę z Amazonem. Dlaczego?

Otwartość z jaką spotkaliśmy się po stronie Amazona sprawiła, że zdecydowaliśmy się na współpracę właśnie z tym światowym gigantem. Amazon ma aktualnie ponad 200 mln subskrybentów na całym świecie, a to pozwola na jeszcze szersze pokazanie drogi na szczyt piłkarza z Leszna, który nie bał się marzyć - dodaje Bondarowicz.

