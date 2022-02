Powstaje film o Magdzie Gessler! Kto zagra główną rolę?

Niemal 300 odmienionych lokali, trwające przeszło dekadę „Kuchenne rewolucje”, a do tego jej własne, świetnie prosperujące restauracje. Magda Gessler od lat jest guru branży gastronomicznej. Nic więc dziwnego, że w trakcie pandemii to właśnie do niej z prośbą o pomoc zwracają się restauratorzy z całej Polski. Restauratorka zapewnia, że robi wszystko, by uratowane przez nią restauracje nie upadły. W wywiadzie z magazynem "Party" gwiazda TVN zdradziła, jak można ratować gastronomię w dobie koronawirusa. Opowiedziała też, jak czuje się w roli babci i czego pragnie dla małej Neny. Jak Magda Gessler ratuje restauracje? Nie da się ukryć, że pandemia rzeczywiście niemal uśmierciła branżę gastronomiczną. Niestety, nastał dla niej bardzo trudny czas. Wiele lokali, które dotąd świetnie prosperowały, zostało zamkniętych, choćby z powodu wysokich czynszów, których właściciele teraz nie byli w stanie zapłacić. Dlatego wielu restauratorów zgłasza się do Magdy Gessler z prośbą o pomoc. Podpowiadam im, jak tę sytuację przetrwać. Ostatnio w Lubiążu zrobiłam „Kuchenne rewolucje” w restauracji, którą prowadzi para młodych ludzi. On robił najlepsze hamburgery i najlepszą pizzę, jakie w życiu jadłam, ale nie potrafił tego sprzedać. Restauracje są zamknięte dla gości, więc otworzyliśmy tam pięknie wyeksponowane i, co najważniejsze, bezpieczne okienko Drive, do którego ludzie podjeżdżają samochodami. I mają tam teraz kolejki! – mówi "Party" Magda Gessler. Restauratorka ma nadzieję, że setki restauracji, które udało jej się uratować przetrwają ten trudny czas. W jaki sposób? Oczywiście! Jestem w kontakcie z wieloma właścicielami. Poleciłam im otwarcie okienek na wynos i ograniczenie menu do trzech, czterech dań do wyboru dziennie oraz...