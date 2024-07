1 z 9

Tak, to dziś! 21 października 2015 roku, tuż po godz. 16, Marty McFly, bohater kultowego filmu "Powrót do przyszłości II" trafił do przyszłości! Czyli do naszych obecnych czasów.

Jak niemal 30 lat temu wyobrażali sobie 2015 rok producent filmu Steven Spielberg i jego reżyser Robert Zemeckis? Które ich pomysły zostały zrealizowane, a które okazały się mrzonką? Zobaczcie nasze zestawienie!