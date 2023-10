Proporcjonalnie duże piersi o pięknym kształcie to marzenie wielu kobiet. Tylko nieliczne z nas zostały obdarzone przez naturę naprawdę idealnym biustem. Na szczęście, nikt tak skutecznie jak świadome siebie kobiety nie potrafi maskować mankamentów urody. Często dwoimy się i troimy, by poprawić proporcje sylwetki. Szczęśliwie nie musimy już wypychać staników watą, bo sklepy są pełne fantastycznych biustonoszy push-up. Ale biustonosz, choćby najlepszy, to tylko biustonosz.

Powiększanie piersi - co warto wiedzieć?

A gdyby tak rozwiązać problem raz na zawsze? I równie świetnie jak w wypełnionym poduszeczką staniku, prezentować się też bez niego? Być może nie raz o tym myślałaś, ale wciąż sądzisz, że nie powinnaś korzystać z pomocy pomocy chirurga plastyka.

Tymczasem powiększanie piersi to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów medycyny estetycznej. Jest szansa, że znasz przynajmniej jedną kobietę, która poprawiła sobie biust. Dlaczego o tym nie wiesz? Bo profesjonalnie przeprowadzony zabieg często daje naturalny efekt. Każda decyzja pacjentki musi być poprzedzona szczegółową konsultacją z doświadczonym chirurgiem. Zwykle wystarczy powiększenie biustu zaledwie o dwa rozmiary, by sylwetka przybrała dobre proporcje, a kobieta poczuła się piękna i pozbyła się kompleksu.

Jakie implanty piersiowe wybrać?

Doktor Marek Szczyt, jeden z najbardziej znanych chirurgów plastyków w naszym kraju, wyjaśnia, że dostępnych jest kilka rodzajów implantów. Ładny efekt powiększonych piersi zależy od kształtu wkładki oraz warunków anatomicznych samej pacjentki. Implanty Mentor dostępne są w wielu kształtach. Kształt anatomiczny, przypominający łzę, najlepiej pasuje paniom o naturalnie bardzo małym biuście. Mogą też być okrągłe, te dają większy efekt push-up i częściej sprawdzają się, wypełniając większe piersi. Niezwykle ważna dla komfortu jest też elastyczność implantu. Te najnowszej generacji, Mentor XTRA są o 30% bardziej elastyczne od tradycyjnych wkładek, dzięki czemu pierś w dotyku jest bardzo naturalna.

Należy pamiętać, że implanty zawsze dobiera się indywidualnie, by uwzględnić zarówno potrzebę, jak i warunki fizyczne pacjentki. Zawsze jednak warto posłuchać doświadczonego chirurga plastyka.

Kiedy najlepiej poddać się zabiegowi powiększenia piersi?

Jeśli nie jesteś zadowolona ze swoich piersi, zrób to teraz. Jedyną przeszkodą w przeprowadzeniu zabiegu może być zły stan zdrowia pacjentki. Jeśli więc jesteś zdrowa, nie musisz czekać na żaden inny odpowiedni moment. Piersi można powiększyć w młodym wieku, pamiętając, że implanty nie przeszkadzają w karmieniu niemowlęcia piersią (umieszcza się je pod mięśniem i nie mają one kontaktu z gruczołami mlecznymi). Na piękne piersi nigdy też nie jest za późno, bo przecież nie wyrastamy z pragnienia bycia atrakcyjną kobietą. Najstarsza pacjentka doktora Marka Szczyta miała 75 lat! Nie musimy czekać tak długo i możemy się cieszyć pięknym biustem o wiele, wiele wcześniej.

