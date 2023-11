Powiedz, jaką słodycz lubisz, a powiemy ci, kim jesteś! Uwielbiasz czekoladę albo ciepłe kakao z pianką? Najpewniej więc tak samo, jak my, uwielbiasz czerpać z życia pełnymi garściami i celebrować nawet niewielkie okazje! Święta to najlepszy okres, aby poczuć dziecięcą radość i skupić się wyłącznie na przyjemności – i nie mieć z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia!

Zobacz świąteczne pyszności od Wedla i sprawdź, co możesz z nich przygotować. Te Święta będą palce lizać…

Brownie z solonym karmelem dla romantyczki!

Pełne sprzeczności, a jednak o wyjątkowej harmonii. Słodko-słone, dokładnie takie samo jak miłość, przyjaźń albo po prostu… życie. Uwielbiamy to kultowe amerykańskie ciastko i tak samo, jak Nigella Lawson uważamy, że tu nie ma miejsca na półśrodki: im bardziej czekoladowe, tym lepiej.

Mat. promocyjne

Zobacz przepis na pyszne Brownie z solonym karmelem i sezamkami:

Składniki:

¾ szklanki mąki pszennej

1 i ½ szklanki cukru brązowego

2 łyżki kakao ciemnego z Ghany E.Wedel

1 łyżeczka proszku do pieczenia

4 jajka

1 łyżeczka cukru z wanilią

2 tabliczki czekolady gorzkiej E.Wedel (do rozpuszczenia)

150g masła

1 tabliczka czekolady gorzkiej E.Wedel (do pokruszenia do środka)

½ szklanki cukru

1 łyżka masła

½ szklanki słodkiej śmietanki

sól

2-3 opakowania sezamków AHA

Przygotowanie:

Krok 1: Gorzką czekoladę E.Wedel rozpuścić w kąpieli wodnej. Masło zmiksować razem z cukrem brązowym i cukrem waniliowym do uzyskania puszystej masy. Następnie dodać jajka i całość ponownie zmiksować. Połączyć z przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, kakao ciemnym z Ghany E.Wedel i dokładnie wymieszać.

Krok 2: Ciasto przelać na blaszkę do pieczenia, wcześniej wysmarowaną tłuszczem lub wyłożoną papierem do pieczenia. Dodać pokruszoną gorzką czekoladę E.Wedel i sezamki AHA, a następnie piec w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180°C przez 20-30 minut. Ciasto powinno być lekko zakalcowate.

Krok 3: Na patelni rozpuścić cukier i czekać do momentu uzyskania złotego karmelu. Po tym czasie dodać łyżkę masła oraz śmietankę i gotować całość do chwili rozpuszczenia karmelu w śmietanie i zredukowania sosu o połowę. Do karmelu na końcu dodać sól, a następnie polać nim jeszcze ciepłe brownies.

Ptysie dla kusicielki

Idealne na zmysłowy wieczór, kiedy cicho w tle szemrze Frank Sinatra i migoczą choinkowe światełka. Pyszny krem rozpływa się w ustach, a pomarańczowy karmel oblepia palce i wargi… Już wiesz, czym to się skończy?

Mat. promocyjne

Sprawdź, jak zrobić lekkie Ptysie z kremem czekoladowym i lepiącym karmelem pomarańczowym:

Składniki:

1 szklanka mąki

2 szklanki wody

100g masła

3 jajka

1 opakowanie budyniu

Krem Wedlowski czekoladowy

1 pomarańcza

2 limonki

½ szklanki cukru białego

mleko (ilość podana na opakowaniu budyniu)

1 laska wanilii

1 laska cynamonu

Przygotowanie:

Krok 1: W rondelku zagotować wodę z masłem. Do gorącego płynu dodać mąkę, cały czas mieszając, aż ciasto połączy się w zbitą masę. Odstawić, aby trochę przestygło. Do lekko przestudzonej masy dodawać pojedynczo jajka, aż całość dokładnie się połączy. Przygotować budyń zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Krok 2: Ciasto wyciskać na blaszkę z papierem do pieczenia przy pomocy szprycy cukierniczej. Piec 30 minut w temperaturze 210°C. Do wystudzonego budyniu dodawać stopniowo po łyżce Krem Wedlowski i wymieszać, aż masa będzie idealnie połączona.

Krok 3: Na patelni rozpuścić cukier, aż utworzy się złocisty karmel. Do karmelu dodać sok z pomarańczy i limonek oraz skórkę z pomarańczy, wanilię i cynamon. Gotować, aż cukier całkowicie się rozpuści, a sos zredukuje o połowę (powinien być bardzo gęsty i klejący). Ptysie nadziewać kremem i polać ciepłym karmelem.

Tartaletka dla damy

Połączenie goryczy i słodyczy doskonale odpowiada twojej osobowości? Pokaż to poprzez elegancki smakołyk, idealny do popołudniowej kawy i spokojnej lektury przy choince.

Mat. promocyjne

Zobacz przepis na wyrafinowane Tartaletki z czekoladą i marakują:

Składniki:

3-4 łyżki kakao ciemnego z Ghany E.Wedel

1 i ½ szklanki mąki

½ szklanki cukru pudru

2 tabliczki gorzkiej czekolady E.Wedel

350g śmietany 30%

1 jajko

100g masła

2-3 marakuje

1 tabliczka białej czekolady E.Wedel

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie:

Krok 1: Na stolnicy wymieszać mąkę z cukrem, kakao ciemnym z Ghany E.Wedel i masłem. Dodać jajko i zagnieść ciasto. Schłodzić w lodówce minimum przez 15 minut.

Krok 2: Schłodzone ciasto rozwałkować na grubość ok. 5 mm, wykroić kółka i włożyć do foremek na tartaletki. Piec przez 15 minut w temperaturze 180°C. W kąpieli wodnej rozpuścić białą czekoladę E.Wedel, i posmarować nią wewnątrz upieczone tartaletki. Odstawić do wystudzenia.

Krok 3: W kąpieli wodnej rozpuścić gorzką czekoladę E.Wedel. Słodką śmietanę ubić na sztywną pianę, następnie stopniowo dodawać do niej rozpuszczoną gorzką czekoladę E.Wedel. Dokładnie wymieszać mus. Na wierzch dodać 1 łyżeczkę miąższu z marakui a całość przykryć warstwą musu czekoladowego. Podawać po schłodzeniu.

Turbo blok dla niego!

Chrupiący od bakalii, słodki od czekolady, z dodatkiem lekko kwaśnej żurawiny – słowem, idealny! Ma tylko jedną wadę: kończy się o wiele za wcześnie.

Mat. promocyjne

Zobacz, jak zrobić Turbo blok czekoladowy z chałwą, bakaliami i Torcikiem Wedlowskim:

Składniki:

200g masła

400g mleka w proszku

½ szklanki wody

5 łyżek kakao ciemnego z Ghany E.Wedel

200g Chałwy Królewskiej o smaku waniliowym E.Wedel

1 Torcik Wedlowski

3 opakowania sezamków AHA

½ szklanki bakalii

1 szklanka cukru

garść suszonej żurawiny

1 tabliczka czekolady mlecznej E.Wedel

1 tabliczka czekolady gorzkiej E.Wedel

Przygotowanie:

Krok 1: W rondelku zagotować wodę z masłem i dodać do niego cukier. Czekoladę gorzką i mleczną E.Wedel rozpuścić w kąpieli wodnej. Do masy dodać kakao ciemne z Ghany E.Wedel i mleko w proszku oraz obie rozpuszczone czekolady E.Wedel, a następnie dokładnie wymieszać.

Krok 2: Posiekać bakalie oraz żurawinę. Chałwę Królewską o smaku waniliowym i Torcik Wedlowski pokroić, a Sezamki AHA połamać. Wszystko dodać do masy i dokładnie wymieszać.

Krok 3: Do natłuszczonej foremki przełożyć masę czekoladową i dokładnie ubić. Odstawić do schłodzenia.

Więcej inspiracji znajdziesz na: Wkuchnizwedlem.wedel.pl