"Potwornie się skaszalociłam" - mówi Anna Mucha! Teraz przeszła na dietę! Jak chudnie? 

Anna Mucha zagra w czwartej części filmu "Kogel Mogel". Z tej okazji gwiazda musi trochę schudnąć, bo jak przyznała w rozmowie z "Fleszem", podczas kwarantanny pozwoliła sobie na zbyt wiele! Jaką dietę stosuje? Znamy szczegóły!

Przygotowania do zdjęć Anna zaczęła już kilku tygodni temu. Specjalnie do roli postanowiła zrzucić kilka kilo.

– Nie ma co ukrywać, kwarantannę przeżyłam hedonistycznie. Jak wiadomo, lubię dobrze zjeść, więc to była rozkosz dla podniebienia. A że nigdzie nie wychodziłam, moja aktywność ograniczała się do poruszania między salonem, kuchnią, sypialnią a łazienką – mówi „Fleszowi” Mucha. – Co tu dużo mówić, potwornie się skaszalociłam, więc teraz muszę nad sobą popracować – dodaje ze śmiechem.