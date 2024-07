Małgorzata Potocka świętowała niedawno 58. urodziny. Z tej okazji postanowiła pochwalić się swoją receptą na długowieczność. W rozmowie ze "Świat i ludzie" została zapytana o to, co sprawia, że mimo upływu czasu wciąż wygląda młodo i świeżo. Z dumą odpowiedziała, że są to sex i joga. Ćwiczenia z jogi aktorka wykonuje codziennie rano. Dodatkowo uczestniczy w półtoragodzinnych zajęciach. Natomiast jeśli chodzi o sex, dodała:

- Kobiety, które mają 50 lat, dopiero zaczynają się nim rozkoszować, rozumieć o co chodzi -.

W wywiadzie z dumą wspomina swoich byłych partnerów. Podobno nigdy nie narzekała na brak zainteresowania, stąd też u Małgorzaty taki wyjątkowo mocny charakter i gorący temperament.

- Na pewno jestem postacią zdecydowanie wyrazistą. Mężczyźni, z którymi się wiązałam, mieli bardzo silne osobowości. Myślę, że bardzo mnie kochali - oceniła Potocka.

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko pogratulować.

