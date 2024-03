Jakob Kosel i Ciocia Liestyle ogłosili radosną nowiną - po raz drugi zostali rodzicami! Para kilka lat temu powitała na świecie pierwszy owoc swojej miłości - córeczkę Michalinkę. Kto tym razem dołączył do rodziny?

Jakob Kosel i Ciocia Liestyle zostali rodzicami

Kilka miesięcy temu dotarły do nas wspaniałe wieści - Agnieszka Wolszczyk i Jakob Kosel ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka! Po raz pierwszy zostali rodzicami kilka lat temu... wówczas ich rodzinka powiększyła się o córeczkę Michalinkę. Choć zakochani starają się raczej dbać o prywatność swoją i pociechy, co jakiś czas zdarza im się wrzucać na Instagram bardziej osobiste kadry.

Nic więc dziwnego, że nie ominęli również nowiny o drugiej ciąży influencerki. Dopiero stosunkowo niedawno para zdradziła, że tym razem spodziewają się chłopca! Choć wydawać by się mogło, że o samej ciąży Cioci Liestyle dowiedzieliśmy się dopiero co, teraz dotarła do nas wiadomość, że maleństwo jest już na świecie.

We wtorek po południu Jakob Kosel i Ciocia Liestyle przekazali, że znów zostali rodzicami, chwaląc się pierwszymi zdjęciami synka i zdradzając, że nadali mu imię Józio!

Józek! Nie daruję Ci tej nocy. Poznajcie Józefa, który postanowił dołączyć do nas dziś z samego rana. Jak widzicie, warto czasem umyć podłogę - czytamy na profilu Agnieszki.

W kilka chwil internauci zasypali świeżo upieczonych rodziców gratulacjami, do których również i my się dołączamy!

