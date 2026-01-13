Poruszające słowa Henryki Krzywonos ze szpitala. Wspomniała o WOŚP
Henryka Krzywonos trafiła do szpitala. Znana działaczka polityczna w poruszających słowach przemówiła do swoich fanów prosto ze szpitalnego łóżka. W pewnym momencie wspomniała o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co powiedziała?
Henryka Krzywonos, od lat zmagająca się z chorobą nowotworową, ponownie trafiła do szpitala. Ikona opozycji z czasów PRL i posłanka KO opublikowała w mediach społecznościowych poruszające nagranie, w którym podkreśliła, że korzysta ze specjalistycznego sprzętu medycznego.
Henryka Krzywonos choruje na nowotwór
Henryka Krzywonos od 2022 roku zmaga się z rakiem płuc, który wykryto u niej przypadkowo po upadku na schodach i złamaniu żebra - badania ujawniły guz nowotworowy w płucu. Choroba nowotworowa sprawiła, że legenda "Solidarności" i posłanka Koalicji Obywatelskiej zakończyła karierę polityczną, koncentrując się na leczeniu.
Mimo długotrwałej walki z rakiem i okresów leczenia, w tym chemioterapii, Krzywonos nie ustaje w działaniach społecznych, angażując się między innymi w inicjatywy WOŚP. Niedawno ponownie trafiła do szpitala, gdzie opublikowała poruszające nagranie, dziękując za sprzęt medyczny wspierający jej leczenie.
Henryka Krzywonos trafiła do szpitala
Podczas pobytu w placówce medycznej Henryka Krzywonos zwróciła się do odbiorców wprost ze szpitalnego łóżka. W poruszających słowach nawiązała do sprzętu zakupionemu dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy.
Witam was wszystkich. Wszystkich tych, którzy wiecie, co to znaczy ratować życie innych. Dlatego też chciałam powiedzieć, że leżę w szpitalu, ale będę korzystała z aparatury, na którą wszyscy żeśmy się składali
W pewnym momencie skierowała kilka ciepłych słów do samego Jurka Owsiaka i jego żony.
Pozdrawiam Jurka Owsiaka i jego żonę Lidię oraz cały szereg ludzi, którzy przy nich pracują i pomagają. Dzięki nim możemy być zdrowsi. Wszystkiego najlepszego
Nagranie zaniepokoiło fanów działaczki, którzy natychmiast zasypali ją komentarzami, życząc szybkiego powrotu do zdrowia.
Zdrówka pani Henryko - po zimie przyjdzie wiosna
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę z całego serca
Trzymaj się Kochana
