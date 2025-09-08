Poruszająca przemowa wnuka Stanisława Soyki przy grobie artysty. Te słowa wzruszają do łez
Warszawa jest pogrążona w żałobie. Odbył się pogrzeb Stanisława Soyki, a artystę żegnały tłumy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pośmiertnie odznaczony przez prezydenta, Soyka odszedł nagle 21 sierpnia. Msza i ceremonia pochówku miały wyjątkowy charakter, szczególnie kiedy głos zabrał wnuk artysty.
21 sierpnia w Sopocie, tuż przed planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival, niespodziewanie zmarł Stanisław Soyka. Miał 66 lat. Artysta miał wystąpić na scenie podczas koncertu „Orkiestra mistrzów”, a jego nagła śmierć spowodowała przerwanie transmisji telewizyjnej wydarzenia.
Dziś odbył się pogrzeb Stanisława Soyki i padło na nim wiele poruszających słów, zaczynając od cytatu kapłana z utworu "Tolerancja": "Żebyśmy, na miły Bóg, umieli dawać siebie". W czasie pogrzebu głos zabrał też nastoletni wnuk artysty.
Wnuk Stanisława Soyki zabrał głos na pogrzebie artysty
Pogrzeb Stanisława Soyki odbył się 8 września w Warszawie. Ceremonia rozpoczęła się od mszy żałobnej, a po niej urna z prochami artysty została przeniesiona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Rodzina zmarłego, w tym żona oraz synowie, poprosili o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od składania kondolencji.
Wyjątkowego charakteru uroczystości dodała obecność ochrony oraz kobiet ubranych w eleganckie, szare garnitury, które opiekowały się urną i kwiatami.
W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy
Podczas pogrzebu obecni bliscy i przyjaciele Stanisława Soyki zabrali głos i wspominali artystę. Niektóre przemowy poruszają do łez, a wśród nich słowa nastoletniego wnuka Stanisława Soyki. Chłopiec nie ukrywał, że ostatnio miał świetny kontakt ze swoim dziadkiem.
Bardzo mi się z dziadkiem poprawił kontakt w tym roku. Tęsknię za tymi kawami... Gadałem z nim ostatnio, miał przyjść na nasz koncert. Specjalnie miał przyjść, bo mówił, że będzie miał czas. Mam nadzieję, że tam będzie jednak
Piotr Metz wygłosił krótką, ale poruszającą przemowę na pogrzebie Stanisława Soyki
Podczas pogrzebu Stanisława Soyki głos zabrał też Piotr Metz i przypomniał, że artysta był osobą, którą wszyscy uwielbiali, a dzięki niemu stawali się lepsi.
Staśku drogi, byleś postacią wyjątkową dlatego, że w całej naszej poplątanej branży nie byłoby jednej osoby, która nie byłaby przy tobie. Wszyscy cię kochali. Muzykowali z tobą. A ty to kochałeś (…). Miałeś w sobie jazz z niebios. Dzięki tobie jesteśmy lepsi.
Prezydenckie odznaczenie Stanisława Soyki
Stanisław Soyka został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Order ten w imieniu prezydenta przekazał rodzinie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Odczytał on również list prezydenta skierowany do uczestników pogrzebu.
Na cmentarzu zgromadzili się liczni przedstawiciele świata kultury i sztuki. Obecni byli między innymi: Monika Olejnik, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Józef Skrzek, Muniek Staszczyk, Robert Chojnacki czy Rafał Bryndal. Podczas ceremonii żałobnikom towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna.
