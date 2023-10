Pomaganie przez edukację? Na takie rozwiązanie zdecydowała się marka Somat, która we współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko zrealizowała akcję pomocowo-edukacyjną "Kto pozmywa"? skierowaną do rodzinnych domów dziecka. Celem programu było promowanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci mieszkających w placówkach, zachęcenie do wspólnego gotowania i spędzania czasu razem, a także nauka umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, marka Somat zapewniła placówkom roczny zapas tabletek do zmywarki oraz produktów do pielęgnacji urządzenia. W akcję włączyła się również marka Samsung, producent wysokiej jakości zmywarek. Samsung ufundował 20 urządzeń, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzinnych domów dziecka.

Reklama

Adobe Stock

Rodzinne domy dziecka zapewniają swoim podopiecznym warunki zbliżone do życia w domu rodzinnym, dlatego też często rekomendowane są jako najlepsze rozwiązanie dla licznych rodzeństw – dzięki niemu dzieci mogą pozostać razem. Jak wskazuje sama nazwa, te placówki to miejsca rodzinne, które stawiają na kształtowanie młodych ludzi i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie i w rodzinie.

Mat. prasowe

W placówkach tego typu dzieci mają szansę, by czuć się jak w domu. Mogą budować więzi nie tylko z opiekunami, ale również z rodzeństwem biologicznym, dlatego rodzinne domy dziecka są w szczególny sposób dedykowane licznym rodzeństwom – mówi Joanna Luberadzka-Gruca, Prezes Zarządu Fundacji Polki Mogą Wszystko.

Edukacja przez zabawę

W ramach akcji zorganizowano dla rodzin szereg aktywności, które miały na celu edukację dzieci i rodziców. Zorganizowano webinary promujące zasady zdrowego żywienia oraz zachęcające do wspólnego spędzania czasu. Duży nacisk położono także na naukę umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu, np. gotowanie.

Znana i lubiana Katarzyna Bosacka, która od lat promuje w swoich programach telewizyjnych odpowiednio zbilansowaną dietę podzieliła się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania. Prowadząca kanał EkoBosacka w serwisie Youtube autorka 11 książek, a także wielu publikacji w prasie podczas webinaru przekonywała, że zdrowe odżywanie zaczyna się od kupna zdrowych produktów. W pierwszej części spotkania online radziła, jak robić zakupy spożywcze dla całej rodziny. Uczuliła, aby – zanim wrzucimy produkt do koszyka, zwrócić uwagę na jego opakowanie – zapoznać się dokładnie ze składem produktu, aby poznać „tajemnice”, których nie widać na pierwszy rzut oka: składniki niekorzystnie wpływające na zdrowie, zwłaszcza dzieci. Należą do nich m.in. konserwanty, barwniki i różne polepszacze smaku.

Ekspertka poruszyła też temat cukru w napojach i innych w produktach spożywczych, zwłaszcza dla dzieci. Czy rzeczywiście wszystko musi być aż tak słodkie? Pokazała, czym można zastąpić słodycze oraz inne, przesłodzone produkty. Padło też pytanie: co jeszcze warto sprawdzać podczas zakupów w sklepie? Oczywiście datę ważności – zaznaczyła Katarzyna Bosacka. – I sposób przechowywania produktów w sklepie: w odpowiedniej temperaturze i w odpowiednim miejscu, np. za szybą czy w opakowaniu.

Zobacz także

Druga część spotkania została poświęcona przygotowywaniu zdrowych posiłków z zakupionych wcześniej składników. Wraz z uczestnikami, Katarzyna Bosacka zastanawiała się, czy lepiej gotować wykwitnie i wymyślnie, czy raczej prosto i sezonowo? Czy zupa to już „przeżytek”, czy może danie pożywne i wartościowe? Czy potrawy powinny zawierać mięso – jeśli tak, to jakie i w jakiej ilości? Dużo emocji wzbudził temat, jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw. Ekspertka podała sposoby, które – zdaniem rodziców zastępczych, mają szansę się sprawdzić.

Fot. Anna Powierża

Doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu było też gotowanie z Darią Ładochą - prezenterką telewizyjną, dziennikarką kulinarną, trenerką kuchni tajskiej i autorką wielu książek kulinarnych.

Podczas warsztatów uczestniczące w nich rodziny mogły dowiedzieć się, jak zaplanować żywienie domowników tak, by każdego dnia na stole pojawił się ciepły posiłek. Daria Ładocha poruszyła także temat zero waste i zdradziła, jak planować zakupy i posiłki, by nie marnować żywności. Pojawiło się także mnóstwo praktycznych wskazówek, jak gotować proste dania w 15 minut i jak maksymalnie uprościć gotowanie z pomocą magii 5 składników. Daria Ładocha zdradziła też swoje patenty na niejadków, którzy mieszkają w niejednym domu.

Poruszony został również temat prowadzenia domu – najważniejsza jest logistyka i podział obowiązków. Domowy stół? Nic tak nie buduje więzi, jak wspólne posiłki. I dlatego uczestnicy webinaru wspólnie z Darią przygotowali trzy niezwykłe potrawy - 2 dania główne - risotto na mleku kokosowym z groszkiem i miętą oraz makaron penne z tuńczykiem w pomidorach - i deser - śliwki pod kruszonką z płatków owsianych i migdałowych. Było naprawdę smakowicie!

Fot. Anna Powierża

Świąteczne wyzwanie

W ramach akcji i zachęcania do rodzinnego spędzania czasu zorganizowano skorelowany ze świętami Bożego Narodzenia konkurs, który ujawnił wiele talentów. Zadaniem uczestników było własnoręczne przygotowanie ozdób świątecznych (efekty możecie zobaczyć tutaj). Autorzy trzech najpiękniejszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody.

Wśród zgłoszonych prac zobaczyć można piękne choinki, cudowne wianki czy bombki. Nie zabrakło również wyrobów z piernika, czy innych ozdób, którymi można przyozdobić świąteczne drzewko.

Kto pozmywa? Somat!

Mat. prasowe

W rodzinnych domach dziecka zmywanie jest nie lada wyzwaniem. Szacuje się, że dziennie zmywa się tam ok. 200, a rocznie 73 tys. naczyń! Dlatego, w ramach pomocy bezpośredniej, placówkom, które zgłosiły się do akcji, marka Somat zapewniła roczny zapas tabletek oraz produktów do pielęgnacji zmywarki. Aby podkreślić, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu, rodziny otrzymały również gry „Kto pozmywa?” ze specjalnej, limitowanej edycji, przygotowanej we współpracy z wydawnictwem Granna. Do 20 najbardziej potrzebujących rodzinnych domów dziecka dostarczono zmywarki wolnostojące, ufundowane przez markę Samsung.

Akcja pomocowo-edukacyjna „Kto pozmywa?” została przeprowadzona w okresie wrzesień-grudzień 2021. Zrealizowane aktywności zapewniły rodzinom możliwość wspólnego spędzania czasu, integracji, zabawy, a przy tym nauki potrzebnych w dorosłym życiu umiejętności, np. gotowania i zdrowego odżywania.

Artykuł powstał z udziałem marki Somat