Polskie gwiazdy przekazały fortunę na walkę z koronawirusem! Zobaczcie, kto zdobył się na tak szlachetny gest!

Koronawirus, który dotarł do Polski wywołał strach i przerażenie u wielu osób. Niestety, z dnia na dzień rośnie liczba zachorowań na groźnego wirusa. Na ten moment Ministerstwo zdrowia odnotowało już 774 przypadki zakażeń SARS-CoV-2. Polskie gwiazdy postanowiły pomóc w tej trudnej sytuacji i przeznaczyły fortunę na walkę z koronawirusem! Zobaczcie, kto zdobył się na tak szlachetny gest i na co zostaną przeznaczone środki finansowe!

Jedną z pierwszych gwiazd, która postanowiła pomóc w walce z koronawirusem była Dominika Kulczyk. Na swoim Instagramie zamieściła wpis, w którym poinformowała, że przekazuje aż 20 mln złotych na zakup sprzętu, który pomoże leczyć i diagnozować zakażonych pacjentów.

Zdecydowałam się przekazać Fundacji Lekarze Lekarzom 20 mln zł na zakup diagnostycznego i ochronnego sprzętu medycznego. Fundusze te posłużą do pozyskania urządzeń do diagnostyki genetycznej real time PCR umożliwiających wykrycie zakażenia koronawirusem, masek z filtrem N95, kombinezonów ochronnych spełniających kryteria wirusologiczne oraz środków antyseptycznych - czytamy we wpisie Dominiki Kulczyk.