Polscy projektanci coraz śmielej poczynają sobie na światowych rynkach. Na przykład SHE/S A RIOT to polska marka, która debiutowała pod koniec 2010 roku, a dziś ubiera zagraniczne zespoły tkj. Appaloosa (Anglia/Francja), Chew Lips (Anglia), Austra (Kanada).

Reklama

Założycielką marki jest dziennikarka mody Ewelina Kustra. SHE/S A RIOT doslownie znaczy "niezłe z niej ziółko". I chyba coś w tym jest, bo w projektach Eweliny gustują niepokorne gwiazdy, m.in. Michał Szpak, Candy Girl czy Michalina Furtak, wokalistka tres.b. Sama projektantka tłumaczy:

- W zasadzie stawiam na projektowanie strojów, które sama bardzo chętnie noszę – mówi Ewelina Kustra

SHE/S A RIOT zaprezentowało już cztery kolekcje. Ta najnowsza zatytułowana YOU MAKE ME LAUGH BUT IT’S NOT FUNNY jest bardzo ciekawa. Dominują w niej androgyniczne klimaty, a elegancję naturalnych tkanin (bawełna, szyfon, jedwab, wełna) podbijają kosmiczne srebrne elementy.

Reklama

Poniżej lookbook najnowszej kolekcji. (zdj. z www.shesariot.com)