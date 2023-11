Reklama

Podczas gdy (zapewne) większość Polaków od godziny 20:00 śledzi z zapartym tchem piłkarskie rozgrywki na linii Polska-Kolumbia, TVP liczy zyski z reklam i zalicza przy tym małą wpadkę! Nie sposób było nie zauważyć zaniedbania podczas transmisji z drugiej połowy meczu. Co dokładnie się wydarzyło?

Zobacz: Myślisz, że wiesz dużo o polskiej reprezentacji?! Rozwiąż TRUDNY QUIZ!

Wpadka TVP: opóźniono transmisję z meczu

Każdy widz i kibic, który czekał na drugą połowę meczu Polska-Kolumbia miał zapewnione błyskawiczne zwiększenie ciśnienia i to nie przez gorącą akcję na boisku, bo tej zwyczajnie nie mógł zobaczyć. Zmuszony był bowiem do oglądania reklam! Stacja TVP opóźniła transmisję ze względu na reklamy o kilkanaście sekund. Nie da się ukryć, że można było poczuć rozczarowanie niektórych fanów, dla których liczy się każdy moment spotkania! Tymczasem my dalej kibicujemy Polakom! Śledźcie naszą relację z meczu na żywo: Trwa mecz o wszystko! Po pierwszej połowie przegrywamy! Świetna sytuacja Lewandowskiego. Zobacz naszą relację NA ŻYWO

Przeczytaj też: Kiedyś nie wyglądali tak dobrze jak dziś! Jak zmienili się polscy piłkarze? ZDJĘCIA!

Polecamy: Lewandowski i Milik mają konflikt?! Zobaczcie tylko TE zdjęcia z treningów!

Stacja TVP zaliczyła małą wpadkę podczas transmisji z meczu!

East News

Widzowie nie mogli zobaczyć początku drugiej połowy meczu!