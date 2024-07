O serialu "Rezydencja" mówiło się głośno od dłuższego czasu. Miała to być produkcja, który powali na kolana tak samo jak "Dynastia" i wzbudzi w Polakach nie mniejsze zainteresowanie. Zainteresowanie telewidzów chyba jednak TVP nie zachwyciło, bo właśnie zmniejszono ilość emitowanych odcinków serialu z trzech do dwóch - jeden po drugim.



Do tej pory "Rezydencję" nadawano trzy razy w tygodniu. Od listopada obejrzymy ją tylko raz (w środę), za to dwa odcinki podrząd. Decyzja TVP nie do końca jest znana. Do tej pory serial gromadził przed telewizorami ponad 2,3 miliona telewidzów. Jest to całkiem dobry wynik. Chyba, że TVP spodziewała się jeszcze większej oglądalności...



Żałujecie?



