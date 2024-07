Polska muzyka ostatnio podobny kryzys przeżywała za czasów Juli Rutowicz i Sary May. Teraz Agnieszka Orzechowska, samozwańcza "polską Angeliną", postanowiła spróbować swoich sił w branży muzycznej. Orzechowska pod chwytliwym pseudonimem Angie chce zawojować listy przebojów i chyba poważnie uwierzyła, że ma na to spore szanse. Agnieszka coraz intensywniej promuje swój debiutancki singiel "Baby Can You".

Wszyscy, którzy chcieliby zaśpiewać z Angie jej pretendującą do miana przeboju piosenkę, poniżej zamieszczamy tekst:

- Baby Can You Hear Me Now (i tak do końca)

Mówiąc całkiem poważnie - jeżeli Orzechowska wyda płytę to szkoda nam wszystkich młodych, utalentowanych ludzi, którzy latami walczą o wydanie płyty i podpisanie kontraktu, a spotykają się z odmową ze względu na tworzone na własne potrzeby produkty. A może ktoś z was wiernie kibicuje Angie i czeka na całą płytę?

Posłuchajcie piosenki (robicie to na własną odpowiedzialność ;)) i zagłosujcie w naszym sondażu.

