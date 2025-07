Joanna Kołaczkowska, znana aktorka kabaretowa i członkini Kabaretu Hrabi, zmarła w wieku 59 lat. Informacja o jej śmierci została ogłoszona w miniony czwartek i poruszyła wielu widzów oraz środowisko artystyczne w Polsce. Artystka przez ostatnie miesiące zmagała się z chorobą nowotworową. Jak przekazał Kabaret Hrabi, Kołaczkowska odeszła spokojnie, otoczona najbliższymi i przyjaciółmi.

Teraz media obiegła informacja, że w związku ze śmiercią Joanny Kołaczkowskiej, Telewizja Polsat postanowiła dokonać zmian w ramówce.

Zmiany w ramówce Polsatu po śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, stacja zareagowała błyskawicznie, podejmując decyzję o emisji specjalnego odcinka programu kabaretowego „Kabaret na żywo” z udziałem Joanny Kołaczkowskiej. To poruszający gest, który pozwoli widzom jeszcze raz zobaczyć artystkę na scenie i przypomnieć sobie jej niepowtarzalny talent.

Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 19 lipca, o godzinie 19:55. Wybór nie był przypadkowy – Polsat postanowił przypomnieć program z 2017 roku, którego gospodarzem był Kabaret Hrabi.

W specjalnym odcinku „Kabaretu na żywo” z 2017 roku wystąpił cały skład Kabaretu Hrabi: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer. To właśnie ten zespół od lat zachwycał widzów swoim niepowtarzalnym stylem, poczuciem humoru i sceniczną chemią. Kołaczkowska była nie tylko kluczową postacią grupy, ale również współautorką wielu kultowych skeczy.

Emitowany odcinek to prawdziwa perełka – w programie zaprezentowano najbardziej znane i lubiane występy Kabaretu Hrabi.

Wzruszające wspomnienie – najpopularniejsze skecze i piosenki kabaretu Hrabi

W wybranym odcinku „Kabaretu na żywo” pojawiły się skecze, które na stałe wpisały się w historię polskiego kabaretu. Wśród nich znalazły się: „Klasyka”, „Kocham Cię”, „Sernik”, „Krawiec”, „Marchew mnie zmyliła” oraz „Krystyna Kok”. Joanna Kołaczkowska nie tylko brawurowo je wykonała, ale była także ich współautorką.

Szczególne emocje budzą także piosenki, które Kołaczkowska wykonała w sposób niezapomniany. Wśród nich znalazły się utwory „Szuszuszu” i „Mów do mnie wolniej” – obie autorstwa artystki. To właśnie one do dziś wzruszają i bawią jednocześnie, pokazując niezwykłą wrażliwość i talent Joanny Kołaczkowskiej.

Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku w wieku 59 lat. Walczyła z ciężkim nowotworem, którego niestety nie udało się jej pokonać...

Fot. Adam Staskiewicz / East News

