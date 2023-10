1 marca rusza wiosenna ramówka Polsatu! A z nią powrót sprawdzonych hitów ("Love Island", "Nasz nowy dom" czy "Pierwsza miłość") oraz mnóstwo nowości. Co zobaczymy wiosną?

Wiosenna ramówka Polsatu 2021! Jaka piosenka w spocie?

Przede wszystkim trzy nowe komediowe seriale - „Komisarz Mama”, „Piękni i Bezrobotni” oraz „Kowalscy kontra Kowalscy”! Wraca show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” z zadziwiającymi metamorfozami wokalnymi i aktorskimi gwiazd, tym razem emitowane o nowej porze - w piątki o 20:05! Nie może zabraknąć „Love Island. Wyspa Miłości”. Poszukującym ekstremalnych emocji na pewno dostarczy je 3. edycja programu „Ninja Warrior Polska”. Ekipa programu „Nasz Nowy Dom” ponownie ruszy w Polskę, żeby odmienić życie wyjątkowo doświadczonych przez los polskich rodzin. Nie zabraknie „Gliniarzy”, „Pierwszej miłość” i niezastąpionych „Przyjaciółek”, które emitowane są od 9 lat! „Ewa gotuje” zabierze nas do swojego kulinarnego świata. Sny o pięknych wnętrzach pomoże spełnić nowy program „Design Dream. Pojedynek na wnętrza”, w którym w zupełnie nowej roli zobaczymy Annę Wyszkoni, a o jeszcze lepszy humor zadba w niedzielne wieczory „Klinika Skeczów Męczących”? Na co czekacie najbardziej?

Zobaczcie wiosenny spot stacji Polsat na 2021 roku. Do reklamy wizerunkowej wykorzystano utwór Alice Merton - Why So Serious.