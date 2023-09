Polsat poinformował o śmierci ulubieńca widzów. "Nie zapomnimy Cię nigdy"

W czerwcu 2022 roku, media obiegła przykra informacja o śmierci Krzysztofa Pachuckiego z 8. edycji "Rolnik szuka żony". Zaledwie trzy lata po rozstaniu z żoną, zgłosił się do rolniczego show w poszukiwaniu miłości. Właśnie tam poznał Bogusię i to z nią chciał iść przez życie. Miał piękne plany związane ze wspólnym życiem z Bogusią. Niedługo przed śmiercią rolnik zdecydował się na rozwód i chciał unieważnić ślub kościelny z byłą żoną i w tej sprawie udał się do księdza. Niestety nie zdążył... "Rolnik szuka żony": Krzysztof chciał unieważnić małżeństwo Wciąż trudno uwierzyć, że Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" nie ma już wśród nas. Jego szybko rozwijająca się relacja z Bogusią, dała widzom poczucie, że na prawdziwą miłość nigdy nie jest za późno i warto dawać sobie szansę. Rolnik bardzo szybko zdobył sympatię widzów, jednak bezwzględny los bardzo szybko zdecydował o pożegnaniu na zawsze... Krzysztof zgłosił się do 8. edycji "Rolnik szuka żony" z nadzieją na znalezienie miłości. Szybko okazało się, że między nim a Bogusią zaiskrzyło od pierwszego spotkania. Zaledwie po 5 dniach spędzonych wspólnie na gospodarstwie rolnik oświadczył się ukochanej, a w listopadzie ubiegłego roku para była już po ślubie. Nikt nie spodziewał się wiadomości o śmierci Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" . Na jaw wyszło, że rolnik od kilku lat toczył nierówną walkę z depresją, która z dnia na dzień niszczyła go coraz bardziej. Sąsiedzi pary przyznali, że Bogusia i Krzysztof z "Rolnik szuka żony" przechodzili trudne chwile , a w ich życiu "nie było różowo". Jednak na chwilę przed tragiczną śmiercią, rolnik miał poważne plany i w tym celu udał się do księdza. Okazuje się, że Krzysztof chciał...