Polacy coraz śmielej poczynają sobie w światowym show-biznesie. I co ciekawe, w coraz młodszym wieku. 14-letni Marcin Walewski zagrał ostatnio w filmie "Closer to the Moon" opowiadającym zaskakującą, zabawną i prawdziwą historię zespołu żydowskich "prawych gangsterów", którzy zorganizowali największy rabunek w historii Narodowego Banku Rumunii.



Nastolatek zwrócił na siebie uwagę producentów, gdy rok temu na festiwalu w Gdyni zdobył nagrodę za debiut aktorski w filmach "Wenecja" i "Trzy minuty. 21.37". W filmie "Closer to the Moon" występuje u boku amerykańskiej aktorki, Very Farmigi, która była nominowana do Oscara za rolę w dramacie "W chmurach".



Ciekawe czy będzie to początek wielkiej kariery dla tego młodzieńca. Film ujrzy światło dzienne w przyszłym roku na festiwalu w Cannes. Oczywiście trzymamy kciuki za sukces Marcina.



