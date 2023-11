Reklama

Choć produkcja polskiej wersji "X Factor" zakończona została cztery lata temu, zdolni wokaliści znajdują inną drogę by właśnie w tym programie wziąć udział. Już nieraz Polacy występowali w zagranicznych edycjach show - raz z powodzeniem, innym razem po prostu dla zabawy. Ostatnio kolejny utalentowany wokalista postanowił wyjechać z naszego kraju i spróbować swoich sił za granicą. Mowa o Szymonie Grzybaczu, który zaśpiewał w ukraińskim "X Factor"! Jak mu poszło?

Polak w ukraińskim "X Factor"!

21-latek z Krakowa postanowił spróbować swoich sił na Ukrainie. Zaryzykował i z pewnością tego nie żałuje. Szymon wykonał piosenkę Chrissa Isaaca "Wicked Games" i zachwycił nie tylko publiczność, ale i jurorów. Oceniający w składzie: Oleg Vinnik, Anastasia Kamenskykh, Andriy Danylko (znany też jako Verka Serduchka) oraz Dmitry Shurov jednogłośnie stwierdzili, że chłopak powinien przejść do następnego etapu. Aktualnie, Szymon przygotowuje się do bootcampów i jeśli uda mu się przejść dalej, wystąpi w domach jurorskich, a potem będzie dzielił go już tylko jeden krok od pojawienia się w odcinkach na żywo! Trzymamy mocno kciuki!

Pracujący obecnie w katowickim teatrze Ateneum 21-latek dał poznać się także polskiej publiczności. W 2015 roku wystąpił w "Must Be The Music", a w sierpniu bieżącego roku na scenie w Żywcu towarzyszył Kayah! Na jego kanale na You Tubie można znaleźć covery takich utworów jak "All I Want For Christmas Is You", czy "Shape Of You". Oprócz muzyki zajmuje się sportem - regularnie ćwiczy na siłowni, czego efekty możemy podziwiać na jego instagramowym profilu.

Zobaczcie koniecznie jak poradził sobie u naszych wschodnich sąsiadów!



Szymon występował z Kayah

Na Instagram dodaje zdjęcia z plenerowych sesji