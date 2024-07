Ksiądz Jan Kaczkowski zmarł w Poniedziałek Wielkanocny 28 marca, miał 38 lat. Kaczkowski miał zdiagnozowany nowotwór nerki i glejaka mózgu. Trafił do szpitala 15 lutego i od tamtego momentu nie było żadnej poprawy.

W sobotę 1 kwietnia w kościele św. Jerzego w Sopocie do godziny 11 wystawione było ciało księdza Kaczkowskiego. Msza pogrzebowa zaczęła się o godzinie 12. Pogrzeb odbył się o godzinie 14.

Bardzo proszę mnie pochować w sutannie, z humerałem, w albie, z cingulum i stułą na krzyż, z manipularzem, w takim ładnym, czarnym ornacie, żeby dzieci mojego rodzeństwa, wiedziały, że wujek nie wyparował, nie zniknął. I że śmierć jest czymś zupełnie realnym i normalnym. Zdarza się to nam śmiertelnikom - tak w swojej książce pisał ksiądz Kaczkowski o tym, jak chce zostać pochowany.

Ksiądz Jan Kaczkowski był pogodzony ze śmiercią. Powiedział o tym w rozmowie z "Gościem Gdańskim" ojciec Jana Kaczkowskiego, Józef Kaczkowski.

Jaś był przygotowany na śmierć. My także. Oswajał nas, jak i całą Polskę z tematem nieuleczalnej choroby, cierpienia, godnego odchodzenia. Mówiliśmy do niego, trzymając go za dłonie, ale nie wiem, czy nas słyszał. Jasiu nie cierpiał.