Pogrzeb Bronisława Cieślaka. Znamy szczegóły wzruszającej uroczystości

Dziś w Krakowie odbył się pogrzeb Bronisława Cieślaka. 77-letni aktor zmarł 2 maja po długiej walce z chorobą nowotworową. W uroczystości uczestniczyli najbliższa rodzina, przyjaciele, koledzy aktorzy oraz politycy - przez wiele lat Cieślak był bowiem posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie aktora Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pamiątkowy krzyż podczas pogrzebu przekazał rodzinie minister Andrzej Dera. Urna z prochami legendarnego porucznika Borewicza z serialu "07 zgłoś się" spoczęła na Cmentarzu Podgórskim.

Podczas uroczystości pogrzebowych, z powodu epidemii koronawirusa, rodzina zmarłego poprosiła o nieskładanie kondolencji. Dlatego też, ze względów bezpieczeństwa w mszy świętej uczestniczyła tylko najbliższa rodzina i przyjaciele Cieślaka. Podczas ceremonii goście usłyszeli m.in. krótki życiorys Cieślaka, który 4 cztery lata temu przeprowadził się na wieś, co miało mu pomóc w rekonwalescencji po kolejnych zabiegach i w walce z nowotworem. Aktor do końca wierzył, że uda mu się wygrać z rakiem prostaty, dlatego snuł plany na przyszłość.

Gdy z kościoła wynoszono urnę z prochami Bronisława Cieślaka, z głośników rozbrzmiewał chorwacki utwór Olivera Dragojevica i Stjepana Hausera "Molitva Za Magdalenu". Potem kondukt żałobny udał się na cmentarz, gdzie pochowano urnę. Nad grobem aktora mistrz ceremonii, w imieniu bliskich, wygłosił przemówienie.

Bronisław Cieślak odszedł nad ranem w domu, otoczony rodziną. Do końca towarzyszyła mu także kotka, nie opuściła swojego człowieka do końca. W starożytności wierzono, że koty ponoć przeprowadzają ludzi na drugą stronę - pożegnał aktora mistrz ceremonii.

Następnie odczytał wzruszający list napisany przez córkę zmarłego - Katarzynę Cieślak.

Dla mnie tata był ogromnym autorytetem (...) To właśnie tata sprawił, że jestem tym, kim jestem (...) Od najmłodszych lat zarażał mnie miłością do kina (...) Miłość do kina pozostanie ze mną na resztę życia (...) To po nim odziedziczyła miłość do wygrzewania się w letnim słońcu, (...) poranne pływanie w zimnym jeziorze i szukanie rozgwiazd w ciepłym morzu (...) Dwa tygodnie przed śmiercią spędziłam z nim wieczór na oglądaniu albumów (...) Ten wieczór zostanie ze mną na zawsze" – przytoczył słowa Katarzyny Cieślak mistrz ceremonii.