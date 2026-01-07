Brigitte Bardot, jedna z największych legend francuskiego kina, zmarła 28 grudnia w wieku 91 lat. Wiadomość o jej śmierci przekazała Fundacja Brigitte Bardot, oddając hołd życiu artystki. Odegrała ona nie tylko znaczącą rolę w historii filmu, ale również w działalności na rzecz praw zwierząt. Jej odejście poruszyło fanów na całym świecie.

Ostatnie pożegnanie w Saint-Tropez - pogrzeb Brigitte Bardot

Pogrzeb Brigitte Bardot odbył się 7 stycznia w kościele Notre-Dame de l'Assomption w Saint-Tropez. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 11.00 czasu lokalnego i miała charakter prywatny oraz religijny. Przed świątynią zgromadzili się fani, składając wieńce i kwiaty ku czci zmarłej gwiazdy. Do kościoła dotarła wiklinowa trumna z ciałem Bardot, którą odebrał jej jedyny syn, Nicolas Charrier.

Ceremonia pogrzebowa była pełna emocji i wspomnień. Na początku uroczystości proboszcz Saint-Tropez, Jean-Paul Gouarin, poprosił żałobników o wyłączenie telefonów i nierobienie zdjęć. W trakcie mszy odtworzono muzykę z filmu „Contempt” z 1963 roku, jednego z najważniejszych dzieł w filmografii Bardot. Wyjątkowe występy muzyczne podkreśliły podniosłość wydarzenia. Mireille Mathieu wykonała wzruszające „Panis Angelicus”, a Vincent Niclo zaśpiewał „Ave Maria” w specjalnej aranżacji przygotowanej na tę okazję.

VALERY HACHE/AFP/East News

Kto pojawił się na pogrzebie Brigitte Bardot?

Na pogrzeb przybyli bliscy i przyjaciele Brigitte Bardot. Wśród obecnych znaleźli się jej syn Nicolas Charrier oraz wnuczka Thea Charrier, która przyjechała z dziećmi i prawnukami. Ceremonia zgromadziła również znane postaci ze świata polityki i kultury: Marine Le Pen, deputowaną Zgromadzenia Narodowego Francji, aktywistę Paula Watsona oraz francuskiego piosenkarza François Bernheima.

Podczas ceremonii Max Guazzini, sekretarz generalny Fundacji Brigitte Bardot, wygłosił przemówienie, w którym wspomniał zaangażowanie artystki w walkę o prawa zwierząt i jej miłość do Francji. Mówił o niej jako o osobie hojnej, silnej i uosabiającej wolność.

VALERY HACHE/AFP/East News

Proboszcz apeluje o ciszę. Odtworzono muzykę z "Contempt"

Ceremonię prowadził proboszcz Jean-Paul Gouarin, który odczytał również listy od bliskich Bardot. Siostra zmarłej, Mijanou Bardot, i jej siostrzenica oraz chrześnica, Camille, nie mogły uczestniczyć w pogrzebie, ale ich poruszające słowa zostały odczytane przez duchownego. Mijanou prosiła: „Proszę, zostań ze mną, dopóki do was nie dołączę”, a Camille napisała: „Byłaś dla mnie opoką, a nawet latarnią morską. Wraz z tobą tracę drugą matkę”.

Ostatnie pożegnanie Brigitte Bardot miało niezwykle intymny charakter. Wypełniony po brzegi kościół, wzruszające przemówienia, muzyka oraz symboliczne gesty bliskich tworzyły atmosferę ciszy, zadumy i głębokiego smutku. Pogrzeb Brigitte Bardot był godnym pożegnaniem kobiety, która przez dekady była nie tylko symbolem kina, ale i moralnym głosem w sprawach zwierząt i wolności.

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

EastNews/ Tropez, Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRESS.COM