Zaledwie kilka dni temu pokazywaliśmy wam zdjęcia z pięknej sesji w której wystąpiła Agnieszka Cegielska. Pogodynka wcieliła się w rolę modelki i musimy przyznać, że wyglądała zabójczo. W najnowszym wydaniu "Pani domu" Cegielska zdradziła sekret swojej figury. Okazuje się, że prezenterka stacji TVN Meteo stara się, by jej rodzina zdrowo się odżywiała.

Reklama

- ...poza drobnymi grzeszkami pilnuję, aby to, co ja i moja rodzina jemy, było zdrowe i świeże. To dla mnie podstawa dbania o siebie i bliskich- zdradza Agnieszka Cegielska. Siłownię mam w domu. I to całodobową! Waży ponad 13 kilo, ma dwa i pół roku i nazywa się Franek. Czasem rozpoczynam dzień o 4. rano, pracuję przez wiele godzin, wracam do domu ledwo przytomna i od razu słyszę: "Mama, potańczymy?" albo "Mama, idziemy?". Głowa mi czasem opada w piaskownicy, ale szybko ją podnoszę, bo Franio jest najważniejszy.

Pogodynka przyznaje, że nigdy nie miała problemów z nadwagą. Przez wiele lat grała w siatkówkę, czym zaraził ją ojciec, zawodowy sportowiec.

Reklama

kb