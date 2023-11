1 z 5

Wszystko wskazuje na to, że Anella budzi kontrowersje nie tylko za sprawą swojego wyglądu, ale także poglądów. Polska żywa Barbie zaprezentowała się na Instagramie w naturalnym futrze, co ze zrozumiałych powodów wywołało burzę w komentarzach. Ostra dyskusja zaczęła się od futer, a skończyła się na…. emigrantach! Nie uwierzycie, co Anella napisała! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii.

