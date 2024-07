Już w maju w sklepach MAC pojawi się nowa kolekcja kosmetyków do makijażu - MAC Alluring Aquatic.W skład kolekcji wchodzą cienie do powiek (ok. 82 złotych), kredki do oczu (ok. 81 złotych), róże do policzków (ok. 131 złotych), bronzery (ok. 117/131 złotych), błyszczyki (ok. 86 złotych), szminki (ok. 95 złotych), kredki do ust (ok. 73 złote) pudry, lakiery do paznokci (ok. 71 złotych), pędzle (ok. 115 i 170 złotych), a do tego szałowa kosmetyczka.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych kosmetykach do makijażu

Reklama

Dzięki cieniom do powiek MAC Extra Dimension Eye Shadow, o kolorze ciemnej oliwki, morskiej piany oraz ciemnej śliwki oczy nabierają subtelnego blasku, co podkreśli jeszcze czarno-perłowy eyeliner Pearlglide Intense. Świetlisty róż do policzków Extra Dimension Blush doda boskiego blasku, a paznokcie pokryją się wodnym chromem. Pomadki, błyszczyki i kredki do ust uwydatnią je dzięki ciemnemu, mistycznemu fioletowi oraz zmrożonemu odcieniowi cielistej perły. Tą limitowaną kolekcję upiększają eleganckie opakowania ociekające kropelkami czystej wody. Nie pozostaje nic innego, jak dać się porwać tej morskiej fali. Tak według MAC powinien wyglądać makijaż na początek lata 2014. Zgadzacie się?