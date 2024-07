Poduszki "Śpij z Dodą" na Walentynki

Doda zaprasza do łóżka. Wszyscy Ci, którzy chcą przespać się z artystką, mogą kupić... poduszkę z jej podobizną. Jeśli nie świętujecie Walentynek i czujecie się samotni, to dla Was jedno z idealnych rozwiązań - przekonuje artystka!

Doda od lat zaskakuje fanów pomysłami gadżetów w swoim sklepie internetowym. Teraz przeszła samą siebie i zaprojektowała... poduszkę "Śpij z Dodą":

Zapraszam do łóżka! Wychodząc naprzeciw tradycji święta „zakochanych”, której spora część z Was nie chce obchodzić – mam propozycję nie do odrzucenia! Superwalentynkowa poduszka dla singla to jest to, co powinieneś mieć w swoim domu! Czujesz się samotnie? Śpij i śnij z Dodą! Zagwarantuj sobie świetnie przespane noce i poczucie pewności, że nikt nie zakłóci Twojego spokoju ???? 14 lutego cały świat myśli tylko o zakochanych, a ja pomyślę o singlach, w końcu sama jestem jednym z nich i czuję się z tym doskonale! Poduszki dostępne są już na shop.DodaQueen.com. W łóżku, którego z Was będzie mi najwygodniej? ???? Czekam na fotki od Was - pisze Doda na Instagramie i zachęca do zakupu.