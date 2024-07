Uczestnicy akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych! Kilkaset tysięcy aktywnych uczestników, 14 tygodni, blisko 140 mln przebytych kilometrów i okrągły milion złotych – to bilans czwartej już edycji akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami, która zakończyła się sukcesem w niedzielę 25 września!

T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami na dobre wpisała się w harmonogramy treningów i spacerów Polaków. Tym razem zaangażowani w akcję amatorzy sportu mieli bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę - aż 140 mln kilometrów. To dużo, ale stawka, o którą toczyła się walka była wysoka. Do uzbierania był kolejny 1 mln złotych dla dzieciaków z Fundacji TVN Nie jesteś sam. I choć na ostatniej prostej zabrakło tak niewiele kilometrów to i tak uczestnicy zasłużyli by wynagrodzić ich ponad trzymiesięczne zmagania.

Dumna ekipa akcji społecznej T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami

Uczestnicy akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami, od 19 czerwca do 25 września zmagali się z wyzwaniem podzielonym na 8 etapów. Pomyślne ukończenie każdego z nich oznaczało kolejne setki tysięcy złotych zasilających konto Fundacji TVN Nie jesteś sam. Finał akcji odbył się podczas 38. PZU Maratonu Warszawskiego.

Dzięki aplikacji Enodomondo Sports Tracker, wszyscy mogli na bieżąco monitorować postępy drużyny T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Aplikacja była również niezbędna w codziennych zmaganiach o każdy kilometr – aby wziąć udział w akcji należało dołączyć do wyzwania „Pomoc Mierzona Kilometrami” i włączać Endomondo Sports Tracker podczas każdego treningu, spaceru czy przejażdżki. Pomagać w ten sposób mógł każdy, kto biega, chodzi, jeździ na rowerze, rolkach lub uprawia sport na wózku inwalidzkim.

Adrianna Palka i Beata Sadowska korzystały z aplikacji Endomondo Sports Tracker na swoich smartfonach Sony Xperia X.

Przez cały czas trwania tegorocznej edycji akcji Pomoc Mierzona Kilometrami jej uczestników aktywnie, trenując razem z nimi, wspierali ambasadorzy akcji: Robert Korzeniowski, Adrianna Palka i Beata Sadowska, Anna Dec, Maja Włoszczowska, Monika Kuszyńska, Rafał Wilk, Joanna Jabłczyńska, Zbigniew Bródka, Przemek Cypryański i Aleksandra Goss.

W tym roku uczestnicy T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami znów pokazali, że nie straszne im żadne wyzwania i poradzą sobie z każdym z nich. Gratulujemy!

Zmagania i osiągnięcia uczestników akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami można było na bieżąco obserwować na fanpage’u Pomoc Mierzona Kilometrami i na stronie internetowej www.kilometrami.pl.