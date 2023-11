Widok gwiazd z wielkimi walizkami na lotniskach powoli odchodzi do lamusa! Sławy zaczęły stawiać na minimalizm i mądre pakowanie się, ponieważ jak same twierdzą szkoda im czasu i nerwów na zabieranie ze sobą tony niepotrzebnych rzeczy. W końcu, mniej znaczy więcej ! Jakie mają sposoby? Sprawdziliśmy!

Pakuj tylko kilka kolorów ubrań

Jessica Biel jest ogromną fanką podróży oraz organizacji. Kiedyś usłyszała radę, by pakować ubrania tylko w korespondujących ze sobą kolorach i zaczęła się jej trzymać. Od tego czasu w jej walizce znajdziemy rzeczy tylko w kilku odcieniach. Dzięki temu nieważne co założy, wszystko do siebie pasuje! Rosie Hunigton-Whitely jest również miłośniczką tej metody.



Zbyt wiele razy pakowałam dużo rzeczy, których potem w ogóle nie nosiłam. Postanowiłam, że muszę być bardziej zorganizowana! W podróże zabieram ze sobą ubrania, dodatki i buty tylko w czterech kolorach: granatowym, białym, szarym i czarnym” – mówi Rosie.

Zapomnij o dużym bagażu

Gwyneth Paltrow od jakiegoś czasu pakuje się tylko w dużą torbę, którą bierze ze sobą na pokład samolotu. Jak sama twierdzi: „Najważniejsze jest, żeby przemyśleć sobie przed samą podróżą co chcemy zabrać, spakować tylko niezbędne rzeczy i nie bać się prania ubrań w hotelu.” Ten sam trik stosuje Gigi Hadid, która za wszelką cenę próbuje zmieścić się tylko w sporą torbę, żeby uniknąć oczekiwania na lotnisku na odbiór rejestrowanego bagażu.



Zawsze staram się podróżować tylko z bagażem podręcznym. Spędzam połowę mojego życia na lotnisku, więc nadawanie bagażu to dla mnie dodatkowa strata czasu” – mówi modelka.

Niezbędne produkty w walizce gwiazd

A co znajdziemy w samej walizce gwiazd? Courtney Cox kupuje wszystkie swoje kosmetyki w wersji travel size, natomiast Ashley Graham nie rozstaje się z wodą różaną.



Przelewam ją do małego atomizera. Woda różana utrwala makijaż, nawilża cery i jest idealna do użycia w samolocie. Dzięki niej twoja skóra będzie piękna i pełna blasku!”- mówi gwiazda.

