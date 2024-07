Bez dwóch zdań niewidoczny podkład korygujący Eisenberg 00 Naturel Porcelaine, to najlepszy podkład do twarzy jaki kiedykolwiek używała. I chociaż nie przepadam za bardzo płynną konsystencją podkładów, w tym mi to wyjątkowo nie przeszkadza. Formuła podkładu sprawia, że w ułamku sekundy zamienia się w pudrową warstwę, która trzyma się na twarzy przez cały dzień.

Reklama

Dzięki odpowiedniej formule tuszuje niedoskonałości skóry zapewniając cienką warstwę koloru i pielęgnacji do 12 godzin. Lekki i komfortowy podkład usuwa oznaki zmęczenia, odświeża rysy twarzy: gwarancja świeżej, jednolitej i pełnej blasku cery na co dzień, jak również podczas spotkań bardziej glamour. A do tego bosko pachnie!

Kosztuje ok. 349 zł

Reklama

Polecam,

J.M.