Aromatyczne espresso jak z paryskiej kawiarenki ? A może kremowe cappuccino albo delikatne latte macchiato - takie samo jak to, które można wypić na malowniczym rzymskim placyku? W pełni automatyczny ekspres do kawy linii EQ.500 to idealny prezent pod choinkę, bo dzięki niemu każdego dnia można wyruszać w nową podróż!

Ekspres do kawy Siemens EQ.500 (w wersji integral lub classic) to maksymalne możliwości przy minimalnym wysiłku. Wystarczy jedno dotknięcie, by już po chwili cieszyć doskonale przyrządzonym naparem, który nie tylko stawia na nogi, ale i daje przyjemność, a przy tym przywodzi na myśl miłe wspomnienia z podróży.

Espresso? Prosze bardzo! Latte macchiato? Już się robi!

A może dwa razy cappucino? Nie ma problemu – by przyrządzić dwie porcje takiej samej kawy wystarczy nacisnąć przycisk OneTouch Double cup. Dzięki dużemu, czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi coffeeSelect „zamówienie” idealnej kawy jest bardzo proste i intuicyjne. Można wręcz powiedzieć, że urządzenie prowadzi użytkownika za rękę, co docenia się zwłaszcza przed wypiciem pierwszej porannej filiżanki. Co więcej, intensywność oraz objętość naparu można regulować według osobistych preferencji.

W ekspresach linii EQ.500, podobnie jak we wszystkich modelach ekspresów Siemens, zastosowano system iAroma - połączenie różnych technologii w taki sposób, by przyrządzana kawa była perfekcyjna. Jednym z kluczowych elementów systemu jest doskonały młynek ceramiczny, który mieli kawę dokładnie w taki sposób, jakiego oczekuje użytkownik. Inne elementy iAroma to m.in. pompa wody, która dopasowuje ilość i ciśnienie wody do upodobań oraz inteligentny podgrzewacz, który dobiera idealną temperaturę.

Automatyczne czyszczenie

Funkcja autoMilk Clean zadba o to, by urządzenie czyściło się samo: po przygotowaniu kawy z dodatkiem mleka automatyczny system czyszczenia parą włącza się sam i sprawnie usuwa wszelkie pozostałości. O tym, że pora wyczyścić inne elementy urządzenia, ekspres informuje użytkownika samodzielnie, a czyszczenie i odkamienianie to jeden szybki i skuteczny proces. Bez trudu można także wyjąć z urządzenia i opłukać pod bieżącą wodą jednostkę zaparzania – drzwiczki otwierają się od frontu.

Dodatkowy pojemnik na kawę i mleko

Zacznijmy od pojemnika na kawę. W wielu ekspresach musimy parzyć tę samą kawę dopóty, dopóki w młynku pozostają jej ziarna, ponieważ trudno je wyjąć i zastąpić innymi. W EQ.500 rozwiązano to inaczej: do dodatkowego pojemnika można wsypać zmieloną kawę innego gatunku niż ta, która znajduje się w młynku. To znakomita opcja dla osób, które lubią urozmaicenie i np. rano lubią pić wyjątkowo bogatą w kofeinę, pobudzającą robustę, a po południu łagodniejszą arabicę.

Ekspres do kawy Siemens EQ.500

Zintegrowany pojemnik na mleko także jest dobrym pomysłem: można go łatwo wyjąć, np. po to, by wraz zawartością włożyć do lodówki. Siemens oferuje także ekspresy bez pojemnika na mleko dla osób, które chcą, by ich urządzenia pobierały mleko bezpośrednio z kartonu lub ulubionej karafki.

