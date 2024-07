W strefie relaksu win El Sol spotkać można było autorki popularnych blogów lifestyle’owych Style On oraz Fitandfashion. Uczestniczyły też w warsztatach i imprezach, relacjonując je na blogach i w social mediach.

To, co niesamowite było podczas całej imprezy to możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć i opowiadali o swojej miłości do tańca - opowiada Kinga Litwińczuk z bloga Style On.

Starałam się zajrzeć na wszystkie warsztaty po kolei i chociaż nie we wszystkich uczestniczyłam, to z przyjemnością obserwowałam tańczących ludzi. Zwróciłam uwagę na to, że tancerki mają przepiękne

sylwetki. Szczupłe, ale niewychudzone i nie nazbyt umięśnione. Mimo, że brzuchy ich są płaskie, to

wszystkie krągłości pozostają na miejscu. Warto ćwiczyć salsę dla takiej figury! - dodaje autorka bloga

Fitandfashion - Estera Owczarz.