Rzecznik rządu podczas konferencji prasowej opowiedział na pytanie o powrót starszych uczniów do szkół. Kiedy zostaną ogłoszone decyzję w tej sprawie? Czy po Wielkanocy wszystkie dzieci zakończą nauczanie zdalne i dołączą do swoich młodszych kolegów, którzy 18 stycznia wrócili do nauczania stacjonarnego? Sprawdźcie, co powiedział Piotr Müller!

Kiedy decyzja w sprawie powrotu wszystkich dzieci do szkół?

Sprawa powrotu starszych dzieci do szkół z pewnością wywołuje ogromne emocje wśród uczniów i ich rodziców, którzy cały czas czekają na decyzję władz. Niestety, starsi uczniowie przez pandemię koronawirusa już od wielu miesięcy uczą się zdalnie i wciąż nie wiadomo, kiedy mogłoby się to zmienić. Ostatnio rzecznik rządu w programie "Tłit" sugerował, że ewentualny powrót może nastąpić dopiero w maju lub czerwcu. Teraz z kolei, odpowiadając na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej, Piotr Müller zdradził, że decyzje w sprawie starszych uczniów mają być podejmowane po Wielkanocy. Co dokładnie powiedział rzecznik rządu?

Co do zasadniczych decyzji, co do potencjalnego powrotu do szkół starszych klas, bo o tych klasach mówimy, to takie decyzje będą podejmowane po świętach- mówił rzecznik rządu

Piotr Müller zdradził, że władze chciałyby, żeby uczniowie wrócili do szkoły, jednak wszystkie decyzje będą uzależnione od sytuacji w naszym kraju.

Jeżeli sytuacja na to pozwoli, to będziemy chcieli podejmować decyzje w kierunku ich otwierania, ale to wszystko jest zależne od sytuacji epidemicznej w związku z tym takiej gwarancji nikt w Polsce i nikt w Europie nie może dać- dodał Piotr Müller.

Myślicie, że jest szansa na powrót do szkół po zbliżających się świętach wielkanocnych?

East News

Wciąż nie wiadomo, kiedy szkoły zostaną otwarte dla wszystkich dzieci.