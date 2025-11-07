Rafał Poniedzielski, znany szerszej publiczności jako Pono, urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim hip-hopie. Swoją karierę rozpoczął w 1996 roku, kiedy to wraz z Wojtkiem Sokołem założył duet TPWC. Już wtedy dał się poznać jako niezwykle utalentowany raper i producent muzyczny.

Jego twórczość wyróżniała się autentyzmem, szczerością i głębokimi obserwacjami społecznymi. Często w swoich tekstach poruszał tematy lojalności, przemijania i życia w miejskiej rzeczywistości. Fascynacja kulturą hip-hopową u Pono rozpoczęła się od amerykańskiego programu „Yo! MTV Raps”, który, jak sam wspominał, otworzył mu oczy na świat rapu.

Pożegnalny wpis na profilu Pono

W czwartek, 6 listopada wieczorem na profilu w mediach społecznościowych Pono pojawił się pożegnalny wpis, który wywołał mnóstwo reakcji nie tylko wśród fanów, ale również znanych ludzi z branży.

To, co po mnie zostanie, to te słowa... czytamy na Instagramie.

Oprócz tego pojawiły się daty urodzenia oraz śmierci jednego z najsłynniejszych polskich raperów. Na pośmiertny wpis Pono odpowiedzieli m.in. Peja, Włodi, Onar, a także Joanna Jędrzejczyk.

Wojtek Sokół żegna Pono

Wiadomość o śmierci Rafała Poniedzielskiego obiegła media 6 listopada 2025 roku. Jako pierwszy przekazał ją ZIP Skład, publikując wpis: „Żegnaj Bracie! Pono 1976–2025”. Chwilę później tragiczne wieści potwierdził Wojtek Sokół – jego wieloletni przyjaciel i współpracownik.

Na swoim profilu na Instagramie Sokół napisał: „Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś”. Ten wpis wywołał falę komentarzy i kondolencji ze strony fanów oraz środowiska muzycznego.

Ostatnie lata życia Pono

W 2021 roku Pono wydał album „Pondemia”, będący efektem kilkuletniej pracy. Płyta promowana była w nowatorski sposób, m.in. poprzez kampanię preorderową z udziałem motocykla oraz pierwszą w Polsce komercyjną emisję muzyki na blockchainie.

Jednak Pono nie ograniczał się tylko do muzyki. W 2023 roku stworzył grę miejską „Dawaj z nami”, której celem było przybliżenie młodszym pokoleniom historii polskiego hip-hopu. Dzięki temu projektowi pokazał, że jego pasja do kultury hip-hopowej miała wymiar edukacyjny i społeczny.

Ponadto w 2006 roku założył fundację „Hej Przygodo”, której misją była pomoc uzdolnionym, ale potrzebującym dzieciom. To kolejny dowód na to, że jego działalność wykraczała daleko poza muzykę.

