Ewelina Lisowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych obecnie wokalistek w Polsce. Jej hity słyszymy w radiu, gra mnóstwo koncertów, a osoby z branży wróżą jej wielką karierę. Przypomnijmy: Sablewska o Lisowskiej: "Przypomina mi Dodę"

W maju Lisowska wydała album "Aero-Plan", który miał być prawdziwym testem jej popularności i wokalistka zdała go celująco. Singiel promujący płytę "Jutra Nie Będzie" podbił listy przebojów, teledysk do niego wywołał mnóstwo kontrowersji (zobacz), a sam album zadebiutował na wysokim, bo 10. miejscu najlepiej sprzedających się wydawnictw muzycznych w Polsce. Jak na kogoś, kto jeszcze rok temu walczył o finał w programie "X-Factor" to trzeba przyznać, że osiągnięcia młodej piosenkarki prezentują się imponująco.

- Ta płyta po prostu nade mną wisiała. Czułam, że muszę nagrać coś rockowego i nie ma innej opcji. Być może znajdzie się na tej płycie jeszcze jeden kawałek, z którego zrobimy singiel, jeśli nie to powstanie nowy. Pytanie, co postanowi wytwórnia. Mam dużo pomysłów, jestem twórcza, o to moi fani nie muszą się martwić, coś świeżego jeszcze dostaną. Teraz wyszła ta płyta, ale niedługo jej termin ważności się skończy, bo wszyscy będą ją znali, dlatego będzie trzeba zrobić nowe numery, a ja też chcę te nowe numery ludziom dać. - zdradziła AfterParty.pl Ewelina.

Czy Ewelina planuje w tym roku urlop od pracy?

- Koncertów jest bardzo dużo. Rzadko bywam w domu, cały czas żyję na walizkach. Do domu wpadam się przepakować. Wakacje w tym roku odpadają, zostają mi same koncerty.

Więcej na temat procesu powstawania płyty i planach na najbliższe miesiące zobaczycie w naszym całym wideo wywiadzie z Eweliną Lisowską. Wkrótce będziemy rozdawać płyty "Aero-Plan", które specjalnie dla was podpisała. Zobaczcie wideo:

