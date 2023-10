Dużo pracujemy i żyjemy w ciągłym stresie, dlatego to, co poprawia nam nastrój i pozwala się zrelaksować, jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. W zasadzie bezcenne. Od podróży na Seszele czy długiego pobytu w luksusowym SPA, ważniejsze jest to, z czym mamy kontakt na co dzień, a właściwie co noc: atmosfera, jaka panuje w sypialni.

Reklama

Jak sprawić, by stała się miejscem, w którym regenerujemy ciało i mózg, odzyskujemy siły i odrywamy się od codzienności, odpływając w świat pięknych wspomnień albo… tworząc nowe?

Uwolnij przestrzeń od tego, co niepotrzebne

Olga, bohaterka naszego filmu, proponuje, by zacząć od zaprowadzenia ładu, który pozwoli nam odetchnąć pełną piersią i cieszyć się przestrzenią uwolnioną od wszystkiego, co zbędne.

Oto jej rady:

Schowaj wszystkie ubrania do szaf i komód lub – jeśli masz taką możliwość – do garderoby.

Ogranicz liczbę dekoracji i postaw na te, które lubisz najbardziej.

Usuń z sypialni książki i dokumenty, które zbierają kurz!

Minimalizm sprzyja relaksowi!

Urządź sypialnię tak, by była wygodna

W przeobrażeniu sypialni w strefę relaksu pomóc może także niewielkie przemeblowanie, bo do łóżka powinniśmy mieć dojście z obu stron. Tak jest znacznie wygodniej!

– I jeszcze jedno – dodaje Olga. – Według zasad feng shui łóżko powinno mieć zagłówek (najlepiej drewniany lub obszyty materiałem), bo ten niewielki element kreuje poczucie bezpieczeństwa.

ECS

Zadbaj o jakość pościeli

Poszewki i prześcieradła mają przez wiele godzin bezpośredni kontakt ze skórą. Dlatego zadbaj o to, aby tkaniny nie podrażniały ciała ani nie powodowały żadnego dyskomfortu. Na tym nie warto oszczędzać.

– Pościel może być wykonana np. z bawełny satynowej – delikatnego i lekkiego materiału, który łagodnie otula skórę i przepuszcza powietrze – radzi Olga.

Wybierz zapach, który pooprawia Ci nastrój

O tym, jak bardzo zapachy wpływają na nasz nastrój i samopoczucie, wiadomo od wieków. Te, które lubimy, koją nerwy i sprzyjają relaksowi, dlatego tak ważne jest, by dobierać je zgodnie ze swoimi upodobaniami i nastrojem.

ECS

– Kocham, gdy w moim domu unosi się zapach świeżego prania, dlatego potrafię spędzić w sklepie naprawdę dużo czasu wybierając odpowiedni płyn do płukania tkanin – mówi Olga. – Nie uznaję półśrodków, więc liczy się dla mnie trwałość zapachu, jego świeżość oraz to czy po jego użyciu tkaniny są miękkie w dotyku.

Tym razem Olga postanowiła sprawdzić nowe zapachy od Lenor, które odmienią sypialnię dzięki długotrwałej świeżości. Przetestowała 3 nowe, wyjątkowe płyny do płukania tkanin od Lenor:

Lenor Exotic Bloom – Zachwyt, o zapachu kojarzącym się z tropikalną zatoką pełną kwitnących kwiatów.

Lenor Dewy Blossom – Świeżość, o zapachu kojarzącym się z wodami otwartego oceanu.

Lenor Sunny Florets – Radość, o zapachu łąki pełnej słoneczników

Każdy z tych zapachów stworzono z myślą o tym, by przemienić łóżko w prawdziwą oazę świeżości i relaksu. Dzięki szerokiej gamie produktów możesz dobrać zapach do aktualnego nastroju.

Jak wypadł przeprowadzony przez Olgę test?

– Moim ulubionym płynem jest Dewy Blossom– Świeżość, synonim orzeźwiającego przebudzenia. Jego woń jest wyjątkowa: morskie, zielone i cytrusowe nuty limonki tworzą rześki zapach, który od samego rana pobudza mnie do działania! – mówi nasza redaktorka.

Zobacz także

ECS

Płyny do tkanin stworzono z użyciem specjalnej technologii, dlatego zapach i świeżość utrzymują się na tkaninach jeszcze dłużej.

Reklama

– Wyjątkowe zapachy uzupełniają twój nastrój każdego dnia, a ty możesz cieszyć się niezwykłą świeżością – podsumowuje Olga. – Muszę wam się przyznać, że pościel jest super miękka i aż się prosi, żeby się w niej zatopić i zapomnieć o całym świecie!



Materiał powstał z udziałem marki Lenor