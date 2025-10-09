Reklama

Dziś wieczorem, w czwartek 9 października, w Warszawie odbyła się uroczysta gala portalu Wizaz.pl. W tym roku największy serwis urodowy dla kobiet świętuje swoje 25 urodziny i właśnie z tej okazji została zorganizowana wielka impreza z udziałem gwiazd. Kto świętował razem z Wizażem?

Reklama

Frycz, Klimentova, Szelągowska i inne gwiazdy na urodzinowej gali

Na uroczystej gali urodzinowej serwisu Wizaz.pl nie mogło zabraknąć gwiazd. Wśród sław, które świętują razem z portalem, znaleźli się: Grażyna Szapołowska, Lenka Klimentova, Dorota Szelągowska czy Antek Smykiewicz. Imprezę poprowadził Aleksander Sikora, który od kilku tygodni zachwyca w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na scenie zaśpiewała z kolei Natalia Nykiel. Kto jeszcze wpadł na urodzinową imprezę?

Zobaczcie zdjęcia! Show skradła Olga Frycz, która niedawno ogłosiła, że jest w ciąży. Jak już wiemy, aktorka i jej ukochany Albert Kosiński, spodziewają się synka.

Reklama

Zobacz także: Spekulowano o ich ślubie. Teraz gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" wyjawił całą prawdę

1 z 8

Olga Frycz na urodzinach Wizażu
Olga Frycz na urodzinach Wizażu fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Olga Frycz w sierpniu ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Już wtedy ogłosiła, że urodzi syna, który ma przyjść na świat w lutym. Dziś aktorka pojawiła się na urodzinowej gali w czarno-białej stylizacji. Widać ciążowy brzuszek?

2 z 8

Dorota Szelągowska na urodzinach Wizażu
Dorota Szelągowska na urodzinach Wizażu fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Na gali nie zabrakło również Doroty Szelągowskiej. Gwiazda TVN zaprezentowała się w stylizacji z modną koronkową spódnicą w roli głównej. Jej look uzupełniła koszulka z nadrukiem i czarna marynarka.

3 z 8

Lenka Kliment na urodzinach Wizażu
Lenka Kliment na urodzinach Wizażu fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Lenka Kliment błyszczała w mocno dopasowanej sukni zefektownym zdobieniem przy dekolcie.

4 z 8

Aleksander Sikora na urodzinach Wizażu
Aleksander Sikora na urodzinach Wizażu fot. Piętka Mieszko/AKPA

A na scenie błyszczał Aleksander Sikora, który poprowadził galę.

5 z 8

Natalia Nykiel na urodzinach Wizażu
Natalia Nykiel na urodzinach Wizażu fot. Piętka Mieszko/AKPA

Goście mogli na żywo posłuchać wyjątkowego głosu Natalii Nykiel.

6 z 8

Antek Smykiewicz na urodzinach Wizażu
Antek Smykiewicz na urodzinach Wizażu Jacek Kurnikowski/AKPA

Na imprezie nie zabrakło również Antka Smykiewicza.

7 z 8

Grażyna Szapołowska na urodzinach Wizażu
Grażyna Szapołowska na urodzinach Wizażu fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Grażyna Szapołowska na total look. W czarnej sukni zachwyciła.

8 z 8

Olga Frycz na urodzinach Wizażu
Olga Frycz na urodzinach Wizażu fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Reklama
Reklama
Reklama