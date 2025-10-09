Dziś wieczorem, w czwartek 9 października, w Warszawie odbyła się uroczysta gala portalu Wizaz.pl. W tym roku największy serwis urodowy dla kobiet świętuje swoje 25 urodziny i właśnie z tej okazji została zorganizowana wielka impreza z udziałem gwiazd. Kto świętował razem z Wizażem?

Frycz, Klimentova, Szelągowska i inne gwiazdy na urodzinowej gali

Na uroczystej gali urodzinowej serwisu Wizaz.pl nie mogło zabraknąć gwiazd. Wśród sław, które świętują razem z portalem, znaleźli się: Grażyna Szapołowska, Lenka Klimentova, Dorota Szelągowska czy Antek Smykiewicz. Imprezę poprowadził Aleksander Sikora, który od kilku tygodni zachwyca w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na scenie zaśpiewała z kolei Natalia Nykiel. Kto jeszcze wpadł na urodzinową imprezę?

Zobaczcie zdjęcia! Show skradła Olga Frycz, która niedawno ogłosiła, że jest w ciąży. Jak już wiemy, aktorka i jej ukochany Albert Kosiński, spodziewają się synka.

