Plejada gwiazd na urodzinach Wizaz.pl. Kto wpadł świętować 25-lecie portalu?
Grażyna Szapołowska, Lenka Klimentova, Dorota Szelągowska i wiele innych gwiazd pojawiło się na urodzinach portalu Wizaż. Show skradła Olga Frycz, która zaledwie kilka tygodni temu ogłosiła, że po raz kolejny zostanie mamą. Zobaczcie zdjęcia z urodzinowej imprezy.
Dziś wieczorem, w czwartek 9 października, w Warszawie odbyła się uroczysta gala portalu Wizaz.pl. W tym roku największy serwis urodowy dla kobiet świętuje swoje 25 urodziny i właśnie z tej okazji została zorganizowana wielka impreza z udziałem gwiazd. Kto świętował razem z Wizażem?
Frycz, Klimentova, Szelągowska i inne gwiazdy na urodzinowej gali
Na uroczystej gali urodzinowej serwisu Wizaz.pl nie mogło zabraknąć gwiazd. Wśród sław, które świętują razem z portalem, znaleźli się: Grażyna Szapołowska, Lenka Klimentova, Dorota Szelągowska czy Antek Smykiewicz. Imprezę poprowadził Aleksander Sikora, który od kilku tygodni zachwyca w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na scenie zaśpiewała z kolei Natalia Nykiel. Kto jeszcze wpadł na urodzinową imprezę?
Zobaczcie zdjęcia! Show skradła Olga Frycz, która niedawno ogłosiła, że jest w ciąży. Jak już wiemy, aktorka i jej ukochany Albert Kosiński, spodziewają się synka.
Zobacz także: Spekulowano o ich ślubie. Teraz gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" wyjawił całą prawdę
Olga Frycz w sierpniu ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Już wtedy ogłosiła, że urodzi syna, który ma przyjść na świat w lutym. Dziś aktorka pojawiła się na urodzinowej gali w czarno-białej stylizacji. Widać ciążowy brzuszek?
Na gali nie zabrakło również Doroty Szelągowskiej. Gwiazda TVN zaprezentowała się w stylizacji z modną koronkową spódnicą w roli głównej. Jej look uzupełniła koszulka z nadrukiem i czarna marynarka.
Lenka Kliment błyszczała w mocno dopasowanej sukni zefektownym zdobieniem przy dekolcie.
A na scenie błyszczał Aleksander Sikora, który poprowadził galę.
Goście mogli na żywo posłuchać wyjątkowego głosu Natalii Nykiel.
Na imprezie nie zabrakło również Antka Smykiewicza.
Grażyna Szapołowska na total look. W czarnej sukni zachwyciła.
