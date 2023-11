Reklama

Choć od premiery komedii "Planeta Singli 2" nie minął nawet miesiąc, już teraz bije ona rekordy popularności. Po 10 dniach obejrzało ją aż 1 044 229 widzów! Fani nieprzewidywalnej pary, którą tworzą Maciej Stuhr oraz Agnieszka Więdłocha, po raz kolejny wyszli z kin rozbawieni, ale i wzruszeni.

"Planeta Singli 2": o czym jest film?

"Planeta Singli 2" to dalsza część opowieści o zwariowanej parze: Ance i Tomku. Choć wydawać się mogło, że oboje darzą się dozgonną miłością, w ich związku nagle zaczyna się psuć. Anka i Tomek dochodzą do wniosku, że nie po drodze im ze sobą. Każde z nich próbuje sobie ułożyć życie na nowo. Niestety, nie jest to proste. Wciąż bowiem są osobami medialnymi, a ich fani nie chcą przyjąć do wiadomości, że Anka i Tomek mogliby się rozstać.

Co wyniknie z całej tej zagmatwanej sytuacji? Koniecznie musicie pójść do kina, aby przekonać się o tym na własne oczy. Tym bardziej, że aktorzy również nie mogli uwierzyć, jak zabawne scenariusze potrafi czasem pisać samo życie. Zobaczcie wideo zza kulis filmu "Planeta Singli 2". Tam naprawdę się działo!

Widzieliście już "Planetę Singli 2"? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

"Planetę Singli 2" obejrzało już ponad milion widzów

