W internecie pojawił się właśnie długo wyczekiwany teledysk do piosenki Pitbulla "Feel This Moment", w której usłyszymy również głos Christiny Aguliery. Klip nie zachwyca fabułą. Jest zmontowany z archiwalnych materiałów z tras koncertowych rapera, a także przedstawia kulisy jego współpracy z diwą. Sama wokalistka pojawiając się w produkcji nie wygląda zbyt dobrze. Ma widoczną nadwagę, a do tego ubrana jest w obcisłe skóry.

