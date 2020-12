Od śmierci Piotra Machalicy minęły dwa dni. Wybitnego aktora opłakują przyjaciele, fani i bliscy, w tym żona i dwójka braci. Choć z trójki rodzeństwa, to Piotr - mimo, że najmłodszy - cieszył się największą rozpoznawalnością, jego bracia również pojawiali się w mediach. Jeden z nich zajął się sportem, drugiego widzieliśmy w takich filmowych hitach jak "Vinci" czy "Volta". Kim są mężczyźni i jak wyglądała ich braterska relacja?

Aleksander Machalica i Krzysztof Machalica przyszli na świat w grudniu 1952 roku, trzy lata przed Piotrem Machalicą. Jak się okazuje, całą trójkę, choć w różnych latach, połączyło aktorstwo. Aleksander Machalica zadebiutował w latach 80. Znany aktor wciąż jest czynny zawodowo, a na swoim koncie ma wiele ról i gościnnych występów w popularnych serialach i filmach, jak "Blondynka", "Barwy szczęścia", "Vinci" czy "Supernowa". Krzysztof Machalica swój aktorki debiut zaliczył o wiele później, występując w "Ośmiu sukienkach" i "Great Brytanii".

Jak bracia wspominają Piotra Machalicę i jak przez lata wyglądała ich relacja? Aleksander Machalica wraz ze swoim ojcem i bratem występowali razem na deskach teatru, jeździli w trasy, a nawet mieszkali. Mężczyźni byli jednak zbyt zapracowani, by móc utrzymywać ze sobą stały kontakt. Jak często rodzeństwo miało okazję się widywać? Niestety, od pewnego czasu towarzyszyły temu nie zawsze wesołe okoliczności.

Z Olkiem rzadziej, z Piotrkiem częściej, bo wpada czasami do Zielonej z recitalami. Ja leniwiec jestem, nie lubię jeździć daleko. My jak się już spotykamy, to na pogrzebach albo innych smutnych i wesołych uroczystościach. (...) My z braćmi mamy bardzo dużo różnych spraw zawodowych, szczególnie Olek i Piotr, bo są ode mnie bardziej zajęci. I nie zawsze jest dobry moment do osobistych rozmów, bo najczęściej są to telefony: "co u ciebie, dobrze? Aha, OK". Nawet świąt razem nie spędzamy. My z Teresą co roku zapraszamy Piotrka, ale nigdy nie przyjeżdża. Raz spytałem, to powiedział tylko: "Nie, bo nie". I tyle, więc już nie pytam. Wiem, że czasami w święta pracuje - wyznał w "Gazecie Wyborczej" Krzysztof Machalica.