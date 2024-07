Anna Lewandowska układa dietę dla znanego lekkoatlety Piotra Liska. Żona Roberta Lewandowskiego jest specjalistką nie tylko od przynoszących efekty treningów, ale również od zdrowiej, zbilansowanej diety. Lewandowska układa dietę dla swojego słynnego męża, ale również dla innych sportowców. Wśród nich jest Piotr Lisek, lekkoatleta, który jako pierwszy Polak uzyskał wynik powyżej 6 metrów w skoku o tyczce. Czy przyczyniła się do tego dieta Anny Lewandowskiej?

Lekkoatleta ocenił menu, które przygotowała dla niego żona Roberta Lewandowskiego. Lisek przyznał, że Lewandowska jest bardzo dobrze wykwalifikowaną dietetyczką i świetnie zna się na swojej pracy.

To super kobieta, bardzo kompetentna, wie co robi, tylko ja po prostu jestem leniwy. Planuję poprawić trochę technikę, ale dieta także może dać centymetry i myślę, że w najbliższym czasie się ustosunkuję do tego - przyznał Piotr Lisek w wywiadzie dla radiowej Trójki.