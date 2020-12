Piotr Kraśko pokazał swojego 13-letniego syna i pęka z dumy! To cały tata

Piotr Kraśko dosłownie musi pękać z dumy. Jak się okazuje jego najstarszy syn Konstanty właśnie osiągnął prawdziwy sukces, na który, jak podkreślił jego słynny tata, sam długo pracował. Kiedy dziennikarz zamieścił w swoich mediach społecznościowych, fani oraz gwiazdy nie kryły wzruszenia i natychmiast posypały się liczne gratulacje. Nam jednak w oczy rzucił się pewien szczegół - nastolatek to prawdziwa kopia Piotra Kraśki. Gdybym miał mieć znowu 13 lat - to chciałbym być Tobą - podsumował dumny tata.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Piotr Kraśko i jego żona Karolina Ferenstein-Kraśko pasjonują się końmi i jeździectwem. Jak się okazuje, w ślady swojej mamy, która ma na swoim koncie sportowe sukcesy, idzie 13-letni Konstanty! Chłopiec właśnie został powołany przez Polski Związek Jeździectwa do Narodowej Kadry Młodzieżowej, a dumni rodzice nie byli w stanie kryć się ze swoim szczęściem i postanowili publicznie pogratulować synkowi.

Gdyby nie to, że sam na to ciężko zapracowałeś latami treningów - to powiedziałbym, ze to najwspanialszy prezent na święta. Synku - wielkie gratulacje za powołanie do jeździeckiej kadry młodzieżowej Polski. Gdybym miał mieć znowu 13 lat - to chciałbym być Tobą - napisał Piotr Kraśko.