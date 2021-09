Piotr Fronczewski miał poważne problemy ze zdrowiem! Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów rok temu przeszedł atak serca i trafił do szpitala. Dopiero po kilku miesiącach zdecydował się opowiedzieć o tamtych wydarzeniach. Piotr Fronczewski w rozmowie z Michałem Figurskim w audycji w Radiu Zet opowiedział o dramatycznej walce o swoje zdrowie! Wstrząsająca relacja aktora... Piotr Fronczewski miał atak serca! Rok temu w mediach pojawiły się pierwsze niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia Piotra Fronczewskiego. Aktor trafił do szpitala, ale jego bliscy nie zdradzali, co dokładnie mu dolega. Dopiero po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń Piotr Fronczewski przyznał, że miał atak serca. Co więcej, aktor w rozmowie z Michałem Figurskim przyznał, że już od dawna miał problemy z sercem. Jestem człowiekiem arytmicznym. Od dłuższego czasu mi to towarzyszy, do tego pojawiły się napadowe migotania przedsionków, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić - przyznał na antenie Radia Zet. Piotr Fronczewski nie ukrywał jednak, że choć był przyzwyczajony do swoich problemów ze zdrowiem, to kiedy doznał ataku serca, był po prostu przerażony. Byłem zrelaksowany, rozluźniony, poszedłem do kina, kupiłem sobie coca-colę i popcorn. I nagle coś zaczęło się dziać w klatce, ale to było coś innego od tego, do czego byłem przyzwyczajony. Pierwszy atak był agresywny, nie wiedziałem, czy serce wyskoczy mi uszami, nosem, ustami. Opuściłem salę kinową, wsiadłem w samochód i nie wiedziałem, co robić – może pojadę do domu, może wezwę karetkę... - opisywał aktor. Ostatecznie aktor sam pojechał do szpitala! Postanowiłem jechać, jechałem tak, jak się dało – po trawniku, po torach tramwajowych na moją ulubioną Hożą na oddział kardiologiczny. Tam stwierdzono to, co trzeba było...